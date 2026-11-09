Суд обязал «Самотлорнефтегаз» выплатить семье погибшего работника более 10 млн рублей

Нижневартовский городской суд взыскал с АО «Самотлорнефтегаз» более 10 млн рублей в пользу семьи работника, погибшего на производстве. Об этом сообщила пресс-служба судов Югры. Несчастный случай произошел в 2022 году. Факт гибели мужчины на производстве был установлен судебным решением от 25 октября 2023 года, которое вступило в законную силу. Его обжалование продолжалось с 2023 по 2026 год.

После завершения разбирательств супруга погибшего обратилась в компанию за единовременной материальной помощью и назначением ежемесячных пособий на двоих детей. Такие выплаты предусмотрены отраслевым соглашением для организаций нефтяной и газовой промышленности.

«Самотлорнефтегаз» отказал женщине, указав, что компания больше не является стороной этого соглашения. Тогда жительница Нижневартовска обратилась в суд.

Суд удовлетворил ее требования и взыскал с предприятия единовременную выплату за гибель супруга, а также пособия на двоих детей начиная с марта 2026 года. Общая сумма превысила 10 млн рублей. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее суд в Югре взыскал с работодателя 400 тысяч рублей в пользу сотрудника, который получил производственную травму после падения на крыльце предприятия.