В России обсуждают сбор до 1000 рублей с авиапассажиров с 2027 года

В России с 2027 года могут ввести дополнительный сбор с авиапассажиров: 500 рублей за билет на внутренний рейс и 1 тысячу рублей — на международный. Окончательное решение пока не принято, а порядок взимания платежа не утвержден.

Предполагаемые параметры инициативы приводятся в заключениях комитета Госдумы по бюджету и налогам и Счетной палаты к проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщает канал «Авиаторщина». Механизм по поручению президента разрабатывает Минпромторг.

Собранные деньги предлагают направлять на компенсацию расходов по лизингу и эксплуатации 258 отечественных самолетов: МС-21, Ту-214, SJ-100 и Ил-114-300. Счетная палата считает, что поступления 2027 года можно использовать для финансирования лизинга 59 самолетов «Сухой Суперджет» и 66 вертолетов типов «Ансат» и Ми-8МТВ вместо средств федерального бюджета.

Аудиторы при этом указали на высокие риски срыва поставок российских самолетов в 2027 году. Предполагаемым оператором сбора может стать Минтранс, который будет перечислять деньги лизинговым компаниям и авиаперевозчикам.

При пассажиропотоке на уровне 2025 года новый платеж может приносить 68-84 млрд рублей ежегодно. За 2027-2030 годы объем поступлений оценивается в 200-250 млрд рублей. Обсуждение инициативы проходит на фоне подорожания российских лайнеров. Стоимость МС-21 и SJ-100 в программе льготного лизинга с 2023 года выросла на 72%, а Ту-214 подорожал почти вдвое.