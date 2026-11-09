В Тюменской области стартовал термальный сезон с участием 11 курортов

В Тюменской области стартовал седьмой термальный сезон, в котором участвуют 11 курортов. Специальная программа продлится с 8 ноября по 6 декабря, сообщает «МегаТюмень» со ссылкой на региональный департамент потребительского рынка и туризма.

К проекту присоединились термальные комплексы, гостиницы, бани и рестораны. Они подготовили для гостей оздоровительные и развлекательные программы, специальные условия проживания, гастрономические предложения и подарки. Власти рассчитывают привлекать туристов не только на горячие источники, но и на полноценный отдых продолжительностью несколько дней.

«Формат “перезагрузки за 3-5 дней” сейчас очень востребован, и наш регион может предложить готовое решение», — отметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

По данным региональных властей, в 2025 году термальные комплексы области посетили около 2 млн человек. Этот результат стал рекордным, а в 2026 году посещаемость рассчитывают сохранить как минимум на том же уровне. Организаторы намерены постепенно подключать к общей программе новые курорты и предприятия индустрии гостеприимства.

Термальный сезон рассматривается не только как туристический проект, но и как инструмент развития экономики. Поток гостей поддерживает работу гостиниц, заведений общественного питания, транспортных компаний и малого бизнеса. Общая программа помогает участникам рынка продвигать Тюменскую область как направление для короткого оздоровительного отдыха в осенне-зимний период.

Ранее siapress.ru сообщал, что проект всероссийского термального курорта возле центра «Жемчужина Сибири» получил федеральный статус. На территории площадью 236 гектаров планируют построить центр «Древнее море», крытую лыжную трассу, тематический парк и около 3 тысяч гостиничных номеров. Пропускная способность комплекса превысит 1 млн гостей в год, проект должен создать более 4,7 тысячи рабочих мест.