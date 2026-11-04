Губернатор Югры поручил качественнее сопровождать инициативы НКО в Сургуте

Власти Югры усилят сопровождение некоммерческих организаций и общественных инициатив в Сургуте, Нижневартовске и Сургутском районе. Такое поручение дал губернатор Руслан Кухарук на расширенном заседании комиссии по развитию гражданского общества.

В трех муниципалитетах живет почти половина населения округа, однако на них приходится только четверть заявок НКО и 18% анкет гражданских инициатив. Профильные ведомства и местные власти должны помогать общественникам формировать команды, дорабатывать заявки и применять успешные практики других территорий.

Губернатор подчеркнул, что результатом такой работы должны стать жизнеспособные проекты, а не количество проведенных семинаров.

Югра занимает четвертое место в рейтинге Минэкономразвития России по поддержке социально ориентированных НКО. В 2025 году гранты губернатора получили 142 проекта социального бизнеса на общую сумму 193,8 млн рублей. Из 117 проектов-победителей 2024 года после завершения финансирования продолжили работу 113.

Еще одно направление совместной работы властей, НКО и добровольцев связано с общественной безопасностью. Кухарук поручил усилить профилактические проекты по безопасности на воде, предупреждению пожаров и защите подростков от вовлечения в мошеннические схемы. Организаторы текущей грантовой кампании должны обеспечить таким инициативам экспертное сопровождение, сохранив конкурсный отбор.

Во время заседания также наградили 27 победителей и призеров регионального этапа международной премии «МЫВМЕСТЕ» из 14 муниципалитетов. За пять лет число заявок на конкурс в Югре увеличилось почти в пять раз — со 172 до 833.

В финал международной премии вышел нижневартовский центр для детей с особенностями развития «КаДиКу». Его команда помогает создавать в регионе инклюзивную среду.

Ранее мы рассказывали, что НКО Югры могут подать заявки на гранты губернатора до 13 декабря. Конкурс включает 17 направлений, а победители смогут начать реализацию проектов весной 2027 года.