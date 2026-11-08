В Сургуте двухдневной девочке провели сложную операцию на сердце

В Сургуте врачи Окружного кардиологического центра прооперировали новорожденную девочку из ЯНАО с тяжелым врожденным пороком сердца. Маленькую Людмилу доставили санитарной авиацией из Тазовского района на вторые сутки после рождения, рассказал директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

У девочки обнаружили атрезию легочной артерии – патологию, при которой кровь не может нормально поступать из сердца в легкие. Врачи поддерживали состояние ребенка с помощью лекарств, однако без срочной операции обойтись было нельзя.

После обследования сургутские специалисты провели видеоконсилиум с главным внештатным детским сердечно-сосудистым хирургом Минздрава России Алексеем Кимом и определили план лечения.

Первую операцию выполнила бригада кардиохирургов под руководством заведующего детским отделением Петра Лазарькова. Врачи установили девочке шунт диаметром всего три миллиметра, который обеспечивает необходимый приток крови к легким и позволит малышке расти до следующего этапа лечения.

Заключительную операцию на сердце медики планируют провести, когда Людмиле исполнится шесть месяцев. Сейчас девочка восстанавливается под наблюдением специалистов. Дома ее ждут папа, сестра и два брата.