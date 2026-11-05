Как изменится прием иностранных работников в Тюменской области с 2027 года

С 1 января 2027 года в России изменится порядок привлечения иностранных работников: работодателей и нанятых ими иностранцев будут включать в специальные реестры МВД. Новые требования и их влияние на рынок труда Тюменской области подробно разобрало издание 72.RU.

На начало октября в Тюмени на миграционном учете состояли 25 820 иностранных граждан. Во всей Тюменской области работали 33 354 иностранца — на 14% меньше, чем годом ранее. Основной поток формируют граждане Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Азербайджана и Киргизии.

Эксперимент по организованному набору иностранных работников пройдет с 2027 по 2029 год во всех российских регионах, кроме Москвы и Московской области. Работодатель должен будет заплатить за включение в реестр 15 тысяч рублей, иностранный сотрудник — тысячу рублей. Компании смогут привлекать работников под конкретные задачи, а соблюдение требований проконтролируют территориальные органы МВД.

Еще одним условием станет подтвержденный уровень дохода. Минимальную зарплату иностранного сотрудника будут рассчитывать с учетом регионального прожиточного минимума, районного коэффициента и числа иждивенцев. По приведенному изданием расчету, в Тюмени работнику без иждивенцев потребуется получать не менее 21 799 рублей. При наличии двух несовершеннолетних детей минимальная сумма увеличится до 65 339 рублей.

Если доход окажется ниже установленного уровня или сведения о нем не будут подтверждены, патент могут аннулировать. Новая схема не затронет граждан стран ЕАЭС, иностранцев с видом на жительство, высококвалифицированных специалистов и ряд других категорий.

В Тюменской области уже запрещено привлекать иностранцев к работе в пассажирских перевозках и такси, производстве детского и диетического питания, специализированной торговле табачными изделиями, подборе персонала и образовании.

Ранее СИА-ПРЕСС писал, что власти Югры предложили увеличить региональный коэффициент для расчета стоимости трудового патента более чем на 27%. В 2026 году ежемесячный платеж в округе составлял 14 004 рубля, а в Тюменской области — 11 471 рубль.