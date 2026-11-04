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​Переживет ли картошка сургутскую зиму на балконе: что и при какой температуре можно хранить на лоджии

Как хранить овощи и заготовки на балконе в условиях сургутской осени и зимы

​Переживет ли картошка сургутскую зиму на балконе: что и при какой температуре можно хранить на лоджии
Фото сгенерировано ИИ

В Сургут постепенно приходит полноценная зима, и по ночам температура на улице почти не поднимается выше ноля. Таким образом, балконы многоквартирных домов становятся сначала своего рода «погребами» / холодильниками, а затем и полноценными морозилками. При этом у многих сургутян есть свежесобранные запасы овощей и других продуктов, которые можно хранить как раз на лоджиях. В этом обзоре разберемся, при какой температуре хранить картофель, морковь и лук, можно ли оставлять на балконе домашние заготовки и что делать, если вы случайно подморозили продукты.

Пункт №0: термометр внутри балкона

Ориентироваться только на прогноз погоды нельзя. Температура на лоджии зависит от остекления, утепления стен, направления ветра, этажа и того, открывается ли дверь из квартиры. На одном балконе при −20 градусах на улице может сохраняться небольшой плюс, на другом температура почти сравняется с уличной. Поэтому рядом с продуктами нужен отдельный термометр. Проверять его следует утром, вечером и при резком похолодании.

Комфорт для картошки – чуть выше 0

Оптимальная температура длительного хранения картофеля — около +2…+4 градусов. В таких условиях клубни находятся в состоянии покоя: не прорастают, не вянут и не замерзают. Если становится теплее +5…+7 градусов, картофель постепенно начинает прорастать. Если температура опускается ниже +2, часть крахмала превращается в сахар: клубни приобретают сладковатый вкус и хуже ведут себя при жарке. При минусовой температуре вода в клетках замерзает, после оттаивания картошка становится мягкой, водянистой и быстро портится.

Поэтому ждать устойчивого мороза не стоит. Если внутри балконного ящика температура ночью приблизилась к +2 градусам и продолжает снижаться, картофель нужно перенести в более теплое место или включить безопасный обогрев хранилища. При этом нужно понимать другие нюансы хранения: темнота, вентиляция, отдельно от лука (от него картошка начнет прорастать в любом случае), а также в немытом и сухом состоянии. И желательно осматривать и перебирать запасы раз в две недели.

Морковь любит холод, но не заморозку

Для моркови подходят температура около 0…+2 градусов и высокая влажность. В сухом воздухе лоджии она быстро становится дряблой, а в тепле начинает прорастать или гнить. Морковь можно уложить в ящик слоями и пересыпать слегка влажным песком либо сухими опилками. Они уменьшают потерю влаги и не позволяют корнеплодам соприкасаться друг с другом. Ботву перед хранением удаляют, саму морковь не моют.

Кратковременное приближение к нулю она переносит лучше картофеля, но промерзания допускать нельзя. После замораживания и оттаивания корнеплоды теряют плотность и быстро портятся. Если внутри ящика ожидается минусовая температура, морковь также следует занести.

Лук и чеснок: выдерживают холод, но боятся сырости

Репчатый лук хранится при более широком диапазоне температур. Роспотребнадзор называет оптимальным режим от −1 до +4 градусов при влажности 70-75 процентов. Чеснок способен храниться примерно при −2…+2 градусах. Но это не означает, что сетку с луком можно оставить на открытом балконе в сургутские морозы. Сильное промерзание и повторные циклы замораживания и оттаивания повреждают луковицы. Еще опаснее высокая влажность: в закрытом пакете или отсыревшем ящике быстро появляются плесень и гниль.

Луку нужны: сухое место, свободная циркуляция воздуха, сетка, корзина или ящик с отверстиями, отсутствие резких температурных перепадов. Поэтому вообще его можно хранить и при комнатной температуре вдали от батареи и кухонной мойки.

Банки с соленьями: мороз противопоказан

Домашние консервы нужно хранить в сухом, прохладном и темном месте. Однако «прохладное» не означает морозное. При замерзании содержимое банки расширяется: стекло может треснуть, крышку — деформировать или сорвать. Особенно уязвимы банки с большим количеством жидкости: компоты, маринады, соленые огурцы и помидоры. Варенье благодаря высокой концентрации сахара замерзает при более низкой температуре, но регулярные перепады также ухудшают его качество.

Банки следует убрать с лоджии до того, как температура там приблизится к нулю. Утепленный ящик без постоянного контроля не дает полной гарантии: при длительном морозе холод рано или поздно проникнет внутрь.

Что делать, если овощи уже подмерзли

Замерзшие овощи не нужно сразу переносить к батарее. Оттаивать их лучше постепенно — в холодильнике или другом прохладном месте.

Слегка подмерзший картофель можно использовать как можно быстрее для варки или пюре, если после размораживания он сохранил нормальный запах и на нем нет гнили. Для жарки он подходит хуже из-за образования сахаров. Полностью размякшие, потемневшие и выделяющие жидкость клубни лучше выбросить.

Подмерзшие морковь и свеклу также следует быстро переработать: после оттаивания они уже не подходят для дальнейшего длительного хранения. Лук с мягкими водянистыми участками необходимо перебрать, отделив поврежденные луковицы от остальных.

Если замерзла банка, ее нельзя быстро нагревать или ставить в горячую воду: стекло может лопнуть. Банку с трещиной, сорванной или деформированной крышкой использовать нельзя.

Когда пора заносить запасы с балкона

Как мы говорили в начале, ориентироваться следует на температуру на балконе (или внутри ящика, если вы завели оный), а не уличный термометр.

Картофель лучше всего хранится при +2…+4 градусах. Если температура внутри ящика приближается к +2 и продолжает снижаться, запасы пора заносить. Морковь и свекла выдерживают охлаждение примерно до нуля, но не должны замерзать. Их следует убрать с балкона до того, как температура внутри хранилища устойчиво уйдет в минус. Для репчатого лука подходит диапазон примерно от −1 до +4 градусов. Заносить его нужно при более сильном похолодании, а также при появлении сырости и конденсата. Чеснок способен выдержать около −2 градусов, но тоже не рассчитан на сургутские морозы.

Домашние заготовки и магазинные консервы нельзя замораживать. Банки необходимо перенести в помещение еще до того, как температура на балконе опустится до нуля.


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04 ноября в 17:47, просмотров: 252, комментариев: 0
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