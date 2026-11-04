Власти Югры сократили еще 92 штатные единицы в 13 департаментах и службах

Власти Югры исключили еще 92 штатные единицы из структуры 13 региональных департаментов и служб. Это следует из нормативных актов, утвержденных правительством округа. Первая волна оптимизации затронула восемь ведомств и сократила их штатные расписания на 81 позицию. Таким образом, общее число упраздненных ставок достигло 173.

Наиболее заметно изменится департамент экономического развития: его штат сократят на 26 единиц — до 148 сотрудников. Департамент социального развития лишится 23 позиций, после чего предельная численность составит 446 человек. Одновременно в ведомстве создадут отдел по работе с ветеранами боевых действий и их семьями.

В департаменте образования и науки упразднят 17 ставок, оставив 95 штатных единиц. В его структуре появится управление цифровой трансформации и правового обеспечения. Департамент строительства и архитектуры сократят на 14 позиций — до 126 сотрудников.

Природнадзор Югры потеряет 11 ставок, а его предельная численность снизится до 199 человек. В Гостехнадзоре упразднят восемь единиц, в департаменте дорожного хозяйства и транспорта — шесть, в департаменте культуры — пять. Последнее ведомство откажется от технического персонала в пользу должностей государственной службы.

Пока документы не затронули департаменты недропользования, региональной безопасности, административного обеспечения, физкультуры и спорта, а также государственной службы и кадровой политики. По сведениям источников, решения по этим структурам могут подготовить позднее.

Руководство региона официально не называло причины сокращений. Источники в окружной администрации связывают их с федеральным требованием повысить эффективность бюджетных расходов.

Оптимизация проходит на фоне дефицита бюджета Югры, который после корректировки на 2026 год достиг 94,5 млрд рублей. На пресс-конференции губернатор Руслан Кухарук говорил, что снижение доходов потребует сокращения расходов в бюджете на 2027-2029 годы.

Ранее мы рассказывали, что Югра планирует сократить расходы бюджета на 13% в 2027 году. Доходы прогнозируются на уровне 419 млрд рублей, расходы — 438,2 млрд, дефицит — 19,1 млрд рублей.