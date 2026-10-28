На примере очередной сургутской трагедии со смертью ребенка – почему власти нужно слушать горожан

В Сургуте срочно закрывают пешеходный переход, где накануне был насмерть сбит 17-летний подросток. По этому поводу высказалась сургутянка, постоянная читательница siapress.ru Татьяна Серебренникова.

По поводу этого пешеходного перехода много раз я обозначала проблему опасности этого перехода. Лично я им часто пользуюсь, так как являюсь каждодневным пешеходом, велосипедистом по маршруту «Рыбокомбинат — Дом Советов» или парк «Нефтяников».

После открытия и реконструкции моста благодарила строителей за доступную среду, но на переходе (я заострила проблему) нужно было сделать подсветку, так как пешехода не видно в темное время суток. Второй раз я повторила проблему двух ярких фонарей в предвыборной гонке депутатов и привела в пример старую примету. На пешеходном переходе сбили белку насмерть, и точно помню, написала, что это плохая примета (в институте культуры изучала историю праздников, примет, гаданий и т. д.): не ждите трагедии.

И третий раз напомнила о подсветке этого перехода Максиму Слепову, который давал напутствие новой думе города — исполнять наказы горожан. Под его словами дала наказ номер один — поставить фонари на этом переходе, наказ два — сделать доступную среду в поликлинике № 2 и травмоцентре.

Поэтому всем незачет. Нельзя не слышать горожан. Жители города оплачивают налоги, живут и работают в городе и имеют право обозначать проблемы общегородской безопасности и комфорта. Нисколько не снимаю ответственности с водителя, не снимаю ответственности за внимательность с пешеходов, но все вопросы горожан обязаны принять к сведению и шевелиться, трудиться.

Приведу пример из жизни. Когда я заметила своих учеников первого класса возле котлована на проезде Мунарева, то Рауф или Рауль («банкрот») на следующий день поставил ограничительные оранжевые сетки и обозначил опасность красно-белой лентой. Здесь четко с Ринатом Айсиным сработали.

Поэтому я призываю всех чиновников внимательно прислушиваться к проблемам горожан. Запомните: дороже жизни ничего нет!

Искренние соболезнования родителям и близким погибшего подростка. Очень жаль. Вам — найти силы, чтобы пережить такой удар…

Будьте внимательны на дороге! Не торопитесь, оцените обстановку, посмотрите в глазки водителю, снимите капюшон (всегда повторяю своей малышне на занятиях) и только потом шагайте… навстречу новому дню, который пусть будет счастливым, обязательно, для всех!

Подписываюсь — посыл администрации и чиновникам написала русским языком. Очень хотелось бы, чтобы напутствие прочитали ответственные лица.