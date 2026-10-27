Главный архитектор Сургута − о том, каким может стать город и какую роль в этом сыграет дизайн-код

Сургут пытается сформулировать собственную визуальную идентичность − понять, какие районы и пространства стоит выделять отдельно, как привести в порядок фасады и вывески, и при этом не сделать город однотипным. Эти задачи должны лечь в основу будущего дизайн-кода. О том, как его будут разрабатывать и внедрять, СИА-ПРЕСС рассказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства − главный архитектор Сургута Елизавета Припутень.

− В первую очередь хотелось бы понять, что вообще такое дизайн-код. Был ли он раньше в Сургуте и что именно планируется изменить с его помощью?

− До сегодняшнего дня конкретного дизайн-кода у нас не было, но есть правила благоустройства. По сути, дизайн-код − это методические рекомендации, которые затем можно встраивать в нормативно-правовую базу. В наших правилах благоустройства уже есть требования к вывескам, рекламе, нестационарным торговым объектам. Что касается дизайн-кода, то сама работа у нас называется «Код идентичности города». Она вытекает из флагманского проекта, включенного в Стратегию социально-экономического развития. Его задача − систематизировать все требования к архитектурно-градостроительному облику (далее − АГО).

В 2023 году вышло постановление правительства и появились требования к АГО. После этого были разработаны регламенты и выделены соответствующие зоны в Сургуте. В этих требованиях прописаны правила, по которым проектировщики разрабатывают архитектурные решения: требования к цветам, материалам, обязательной подсветке, к тому, чтобы инженерные системы не располагались хаотично. Но эти требования достаточно общие. Они не подчеркивают уникальность конкретного района. Поэтому задача нынешней работы − сначала выявить уникальность города, понять, есть ли в Сургуте районы, которые стоит выделить отдельно и разработать для них какие-то особые требования.

При этом это не значит, что все будет унифицировано и мы, например, решим, что теперь все фасады должны быть белыми. Нет, цветовая палитра останется разнообразной. Будем смотреть и на материалы, на то, что и где можно использовать.

Одна из самых больших проблем для нас − капитальный ремонт панельных зданий. Сейчас единого подхода и каких-то правил для этого нет. Когда на согласование приносят фасады, порой бывает, что предлагают, например, розовый цвет. И тогда приходится договариваться с жителями, с теми, кто будет выполнять работы. Где-то удается договориться и сделать более нейтральный облик, а где-то получаются яркие оранжевые или бордовые фасады. Поэтому это тоже хотелось бы урегулировать.

− Помимо капитального ремонта, какие еще проблемы в облике Сургута должен решить дизайн-код?

− Входные группы нежилых помещений. Вообще требования существуют, но будто бы не всегда срабатывают. При этом для предпринимателей есть определенные послабления. Этой работой хотелось бы найти какое-то концептуальное решение в отношении главных городских артерий − улиц Мира и Ленина. На фокус-группах и стратегических сессиях многие говорили о визуальном шуме именно на этих улицах. Облик главных городских артерий складывается ведь не только из фасадов самих зданий, но и из встроенных и пристроенных нежилых помещений. Сейчас есть требование разрабатывать комплексный проект вывесок, но не все готовы на это идти. Многие просто сделали вывеску, разместили ее − и на этом все заканчивается. Дальше уже мы вместе с контрольным управлением пытаемся привести это в порядок.

Кроме того, есть цвета и материалы, которые используются для входных групп. Зачастую они не совпадают ни по цвету, ни по стилю с основным фасадом здания. Кажется, что это незначительный момент, но четких правил для этого тоже нет. Поэтому приходится общаться с заказчиками, которые обращаются к проектировщикам, и находить компромисс. Хотелось бы создать правила для проектирования входных групп. Я говорю именно о правилах организации: чтобы входная группа не выбивалась из фасада по цвету и материалу, была доступна для маломобильных групп населения, предусматривались витринные окна и было меньше глухих фасадов.

− Сейчас вы в основном договариваетесь с предпринимателями? После появления дизайн-кода могут появиться уже обязательные для них правила?

− До конца года мы получим рекомендации, которые затем будем встраивать в нормативно-правовую базу. Чтобы установить требования в тех же правилах благоустройства или других регламентах, обязательно потребуется оценка регулирующего воздействия. Она как раз учитывает влияние на предпринимателей, то есть мы будем получать обратную связь от бизнеса.

Диалог с бизнесом мы выстраиваем уже сейчас: приглашаем предпринимателей на стратегические сессии, берем интервью у крупных представителей бизнеса, чтобы понять, какие у них есть барьеры, почему они готовы или не готовы что-то менять. Есть, например, жесткие требования в отношении тех же вывесок, перехода с иностранных наименований на русский язык. Здесь они волей-неволей обязаны будут выполнить требования. Но если в будущем изменения будут затрагивать и другие элементы, важно заранее понять, как предприниматели к этому отнесутся. Для бизнеса визуальная среда тоже важна, потому что люди идут в кафе, рестораны, магазины.

Есть практика других городов, где те же «Пятерочки» или «Магниты» отходят от своего стандартного брендбука и вписываются в конкретное коммерческое помещение, оставляя фактически только свою вывеску. Такие кейсы уже есть, нужно понять, как к этому прийти у нас. Но это не означает полного запрета. Например, внутри микрорайонов есть коммерческие помещения, которые не просматриваются с главной улицы. Наверное, там не стоит настолько сильно ограничивать бизнес. Пусть внутри микрорайона остается свой цвет или брендбук.

И у всех требований в любом случае будет переходный период. Так же было с нестационарными торговыми объектами. Мы постепенно двигаемся и пытаемся менять город. Здесь тоже не будет такого, что завтра все обязаны резко перестроиться. Бизнес нужно к этому постепенно готовить.

− Вы уже общались с предпринимателями. Как они в целом относятся к возможным изменениям − скорее позитивно или настороженно?

− Я бы сказала, средне. Если речь идет о территории, где находится их бизнес, они, конечно, начинают относиться к этому более щепетильно. А если говорить о других улицах, у них есть свое видение того, как можно изменить визуальную среду и что им хотелось бы видеть.

Очень интересно было услышать мнение молодежи. У нас фокус-группы и стратегические сессии очень различались по составу. Была отдельная фокус-группа по идентичности, куда входили представители креативного сообщества Сургута. Были стратегические сессии с бизнесом, депутатами, администрацией. Отдельно работали с молодежью. И здесь очень заметна разница поколений. Кто-то привык еще со времен формирования Сургута воспринимать микрорайоны как районы Энергетиков, Нефтяников. Молодежь уже смотрит на них по-другому, больше через визуальное восприятие. На одной из встреч молодые люди говорили, что некоторые микрорайоны кажутся им совсем недоступными, неприятными, будто это что-то отдельное и никак не вяжется с городом.

Городу все равно нужно выделять ядро центра − активное, комфортное, уникальное. И один из факторов, который многие называют, − визуальный шум. Разнообразная архитектура, безусловно, должна оставаться, но многим хотелось бы привести город в порядок. А что именно люди понимают под порядком, мы как раз и пытались выяснить.

В ноябре появятся промежуточные материалы, которые также будут обсуждаться. А в начале декабря планируем выйти уже в публичное пространство с результатами.

Еще один важный момент − сейчас проходит опрос среди жителей Сургута. Пока активность не очень высокая, и хотелось бы расширить охват. Потому что, когда такие работы проводятся без участия жителей, по итогу ничего не получится. Такие проекты должны быть открытыми, и каждый житель должен иметь возможность поучаствовать хотя бы на этапе исследования. Это действительно важно, потому что мы определяем образ города будущего и вектор, в котором будем дальше развиваться.

Сургутяне могут предложить, что стоит сохранить или изменить в облике города, пройдя опрос до 8 ноября. Участникам предлагают рассказать, какие места, образы и символы ассоциируются у них с Сургутом, что делает его особенным, а также что нравится в городской среде и каких перемен не хватает. Пройти опрос можно по ссылке.

− Получается, дизайн-код будет по-разному учитывать отдельные районы и части города?

− Пока задумка именно такая. На этапе исследования вместе с подрядчиками мы определили несколько гипотез и пытаемся выявить районы, которые чем-то уникальны: историей, архитектурой или другими особенностями. Дальше будем определять, нужен ли для них отдельный подход и стоит ли выделять отдельную зону. Или достаточно общего подхода, а различия сделать только на уровне улично-дорожной сети, благоустройства, малых архитектурных форм. Я пока не могу ничего утверждать, потому что мы продолжаем собирать мнения и формировать образ.

Изначально казалось, что в городе есть свои вернакулярные районы (территории, которые жители воспринимают и называют по-своему, исходя из сложившегося образа, истории и повседневного опыта − прим. ред.). Но фокус-группы показали немного другую картину. Сначала тебе кажется, что все привыкли определять район одинаково, а сегодня он уже воспринимается иначе. Со временем среда меняется, и вместе с ней меняется образ микрорайона или района в целом. Поэтому мы пока еще, можно сказать, нащупываем, куда будем двигаться. Думаю, если встретиться через месяц, я уже смогу рассказать о каком-то промежуточном результате и о том, какой вектор выбран. Например, будет ли это «город в лесу», «инновационный город» или какой-то другой образ.

− Документ планируют подготовить до конца года. А что обычные жители увидят в первую очередь, когда дизайн-код начнут внедрять в городе?

− Само внедрение дизайн-кода − очень долгая работа, это история на перспективу. Уже сейчас у нас есть достаточно понятные правила по оформлению вывесок. Они довольно подробно регулируют их размещение. По сути, это отдельные светящиеся буквы без подложки, определенного размера, чтобы все выглядело аккуратно и эстетично. Но с учетом послаблений для предпринимателей и действующих мораториев работа идет сложно. Вместе с контрольным управлением мы постоянно пытаемся это отслеживать: они выезжают, фиксируют нарушения, запрашивают, было ли согласование, и дальше уже ведут работу. Точечно что-то изменить удается, но пока очень мало где.

Большой плюс в том, что сейчас появляются активные жители многоквартирных домов, которые сами начинают работать с фасадом дома и вместе с предпринимателями приводить в порядок встроенные нежилые помещения. Но двигается все действительно медленно. Пока сложно сказать, какими будут все механизмы реализации. Невозможно за год поменять весь город. Для этого придется выстраивать отдельную стратегию внедрения дизайн-кода.

Мы точно понимаем, что можно начать с программы капитального ремонта. Мы знаем, где будут ремонтироваться фасады, и уже сможем понимать, каким должен быть их будущий образ. Предприниматели довольно часто обращаются по поводу переустройства входных групп − гораздо чаще, чем по поводу строительства новых капитальных объектов. И здесь регулирование можно будет применять в рамках муниципальных услуг. Вывески мы можем отслеживать и регулировать, выдавать предписания. С нестационарными торговыми объектами − то же самое. Плюс − это постоянное взаимодействие с управляющими компаниями и бизнесом.

Но все это требует времени. Для Сургута сам дизайн-код и работа с образом города − довольно новая история. Даже сейчас много обращений от управляющих компаний по входным группам, которые в свое время были созданы незаконно. Мы поднимаем архивы, выясняем, где они были сделаны без согласования, затем управляющая компания идет в суд. То есть эта работа уже проводится, просто сейчас она не очень заметна, потому что рассчитана на долгий срок.

− Давайте еще раз уточним, сам дизайн-код не будет строгим обязательным документом? Он скорее станет основой для дальнейших правил?

− Результатом этой работы станут рекомендации по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Дальше уже будем работать над нормативными документами. Из всех рекомендаций что-то в итоге станет обязательным к исполнению, а что-то останется рекомендательным. Потому что зарегулировать абсолютно все − например, сказать, что эта улица должна быть только одного цвета, а другая другого, − мне кажется неправильным. Выбор все равно должен оставаться. Иначе город не будет таким живым. А если кто-то захочет создать что-то уникальное? Здесь тоже должна быть свобода мысли.

Важно, что у нас наконец появятся правила и своя цветовая палитра. Например, на улице Мира есть дома оранжевого цвета, а рядом − ярко-оранжевого, и одно с другим вообще не вяжется. Лучше выбрать единую гамму того же оранжевого и уже работать внутри нее на нескольких домах.

То же касается подсветки. При создании новых объектов капитального строительства подсветка сегодня обязательна, но конкретных требований к ней нет: должна она быть теплой, холодной и так далее. А от этого тоже сильно зависит городская среда. Мы прекрасно понимаем, сколько месяцев у нас длится зима и насколько короткий световой день. Поэтому подсветка играет важную роль. В 2021 году в городе был разработан световой мастер-план. Мы пытаемся двигаться в его направлении, но его рекомендации тоже не всегда исполняются. Поэтому своими требованиями и рекомендациями стараемся постепенно регулировать и подсветку.

− Кстати, по поводу подсветки в городе. На почти готовой набережной правого рукава Саймы, например, используются разные виды фонарей. Почему так получилось?

− Сам проект был разработан достаточно давно, и реализовывали его уже по готовым решениям. Вообще комбинация разного освещения возможна. Но когда мы вместе с исполнителями по контракту исследовали город и ходили по разным улицам, у них тоже возник вопрос: почему у нас такое разнообразие уличного освещения? Здесь светильники одни, там другие, и не всегда понятно, с чем это связано.

В рамках нынешней работы появится отдельный каталог малых архитектурных форм для общественных пространств, которые не имеют какого-то уникального назначения. Под уникальными я имею в виду парки и скверы, где нужен отдельный подход: у пространства есть свое название, своя среда, соответственно, хочется и свою уличную мебель. А вдоль улично-дорожной сети, где есть обычные аллеи, наверное, стоит прийти к более унифицированным решениям, чтобы все воспринималось визуально чище.

Сейчас действительно есть много проектов, которые были разработаны несколько лет назад. Они не какие-то древние, просто город и тенденции развиваются настолько быстро, что проекты не всегда успевают обновляться. Поэтому пока реализуем то, что уже было запроектировано, а дальше будем менять подходы и решения.

− Одна из задач дизайн-кода − создать узнаваемый образ Сургута. На чем, по вашему мнению, должна основываться эта идентичность? Какие объекты или символы могут ее формировать?

− Для начала у нас уже есть новый визуальный образ Сургута, наш брендбук. Он уже помогает делать город узнаваемым. При этом визуальный образ Сургута не привязан напрямую к Ханты-Мансийску или общему образу Югры. Например, в нем нет хантыйских мотивов. Здесь больше подчеркивается уникальность именно Сургута − тот же наш маскот − лис.

В дизайн-коде появится и собственная городская навигация. Навигация − один из элементов, которых сейчас не хватает, и она тоже будет разработана именно для Сургута. Но в целом образ города будут формировать прежде всего уникальные пространства, которые мы будем создавать, а дизайн-код будет поддерживать выбранное направление.

Если, например, мы говорим об образе «город в лесу», значит, существующие улицы и улично-дорожную сеть нужно рассматривать с точки зрения возможностей дополнительного точечного озеленения. Если это «инновационный город», можно уже думать о какой-то новой инфраструктуре − например, отдельных маршрутах или дорожках для роботов-доставщиков. Сейчас я, конечно, немного фантазирую, но, если рассматривать образ города именно так, возможны разные подходы. Пока окончательного ответа нет. Сейчас дизайн-код для нас − это в первую очередь попытка привести существующую городскую среду к более приятному визуальному восприятию и сделать ее комфортнее для человека.

− Недавно мы разговаривали с исследователями, которые занимаются темой советского модернизма в Сургуте. Они предлагают сохранять такие объекты, формировать на их основе отдельные маршруты и, возможно, учитывать это наследие при разработке дизайн-кода. Нынешний опрос жителей позволяет высказать такие предложения?

− Да. Опрос как раз посвящен тому, как человек воспринимает город и что считает в нем уникальным. Он достаточно обширный, и там всегда можно выразить свое мнение о том, что хотелось бы подчеркнуть в Сургуте. Во время одной из прогулок мы, например, обратили внимание, что на наших панельных жилых домах есть очень интересные модернистские и постмодернистские панели. Их не хотелось бы при капитальном ремонте просто закрывать сэндвич-панелями. Здесь как раз хотелось бы немного пересмотреть сам подход к ремонту.