К 65-летию начала строительства первого Сургутского районного Дома культуры

В 1961 году в Сургуте в глубине улицы Мартовской (в прошлом – Кайдалова, в глубокой давности – Кладбищенской) началось строительство первого здания Сургутского районного Дома культуры. Место прямо скажем «историческое». Поначалу там было кладбище, после – стадион, начальная школа-«гробница» (прозванная по известным соображениям), интернат, летний пионерский лагерь и прочее. Почему было выбрано это место – теперь уже трудно сказать, да и в разные предрассудки мало кто тогда верил.

До этого в Сургуте был Дом культуры, но старый, одноэтажный и с малой вместимостью. Нелицеприятная оценка его работы звучала в 1959 году на партийно-хозяйственном активе Сургутского района. Делегаты отмечали, что «работа здесь сводится к проведению вечеров танцев: за 9 месяцев их было проведено 34». Организуется мало тематических мероприятий, таких как вечера вопросов и ответов, встреч для рабочих разных специальностей, ни разу не проводились вечера домохозяек.

Действительно, вся работа культурно-просветительских учреждений рабочего поселка сводилась к эпизодически проводимым смотрам художественной самодеятельности, нерегулярной работе драмкружка и еще нескольких секций самодеятельного творчества. А это ни в коей мере не удовлетворяло растущих духовных ценностей жителей.

Материальная база учреждений культуры тоже была слаба. Выделяемых на капитальный ремонт дома культуры бюджетных средств было явно недостаточно, чтобы преобразовать его в настоящий, действующий «очаг культуры». В 1959 году районный финотдел назначил на его реконструкцию только 119 тысяч рублей.

В начале 1960-х годов в нарушение установленных командно-административных бюрократических и финансовых норм с инициативой строительства нового Дома культуры выступили первый секретарь Сургутского райкома партии Василий Бахилов и начальник Сургутской нефтеразведочной экспедиции Фарман Салманов. «Старый клуб разваливался на глазах. Идеей строительства нового Дома культуры загорелись многие… Прорабом стройки выбрали Салманова, комиссаром – меня. Когда о нашей затее узнали в облфо, пришел приказ об увольнении заведующего нашим районным финотделом – за нецелесообразное использование средств. Долгих трудов нам стоило изменить приказ, но мы добились своего», - вспоминал Василий Васильевич Бахилов.

Строили новый двухэтажный Дом культуры с большим зрительным залом, двумя библиотеками, комнатами для самодеятельных кружков всем селом почти два года, открыли к ноябрьским праздникам в 1963 году.

Помимо развлекательных мероприятий, здесь проходили районные конференции, сессии и пленумы, пионерские слеты, чествовали ударников труда. И еще множество разных добрых дел знавали стены гостеприимного дома.

Спустя десять лет с небольшим, 20 июля 1974 года огонь дотла уничтожил здание. Это было настоящим бедствием для Сургута и его жителей.

С 2000-х годов на этом месте размещены деревянные домики историко-культурного центра «Старый Сургут» и его главная достопримечательность – Храм во имя Всех Святых в земле Сибирской Просиявших. Их создание было продиктовано стремлением сохранить и наглядно представить историческое наследие города.