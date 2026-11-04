Портал siapress.ru восстановил работу после кибератаки на хостинг Beget

Сайт siapress.ru вновь доступен после масштабного сбоя, вызванного кибератакой на инфраструктуру хостинг-провайдера Beget. Портал СИА-ПРЕСС не работал с утра понедельника, 2 ноября. По информации Beget, злоумышленники получили доступ к управляющим серверам в ночь с 1 на 2 ноября и запустили вредоносное программное обеспечение, предназначенное для удаления данных. Чтобы остановить распространение атаки, специалисты отключили серверы и начали восстановление инфраструктуры.

Работу виртуального хостинга начали поэтапно возвращать днем 3 ноября. В ночь на 4 ноября провайдер сообщил о запуске первых сайтов на восстановленных серверах. Специалисты продолжают проверять хранилища резервных копий и возвращать доступ к пострадавшим ресурсам. Точные сроки полного восстановления всех сервисов пока не названы.

Сейчас сайт СИА-ПРЕСС работает, однако из-за продолжающихся технических работ возможны новые перебои. Редакция рекомендует подписаться на наши страницы в Telegram и «ВКонтакте», где новости Сургута и Югры публикуются независимо от доступности портала.

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