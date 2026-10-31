Неработающие пенсионеры Югры получат по тысяче рублей в декабре 2026 года

Неработающие пенсионеры Югры получат по тысяче рублей к 96-й годовщине образования округа. Соответствующее решение правительство региона приняло на заседании под председательством губернатора Руслана Кухарука, сообщает РИЦ «Югра». Деньги перечислят до 10 декабря автоматически — подавать заявление не потребуется.

«Выплата будет осуществлена до 10 декабря текущего года в беззаявительном порядке на основании сведений Социального фонда России и иных федеральных структур, осуществляющих пенсионное обеспечение», — подчеркнула исполняющая обязанности директора департамента социального развития Югры Ирина Молданова.

Выплату получат около 361 тысячи жителей региона, которые по состоянию на 1 декабря 2026 года не работают, получают пенсию и постоянно проживают в Югре.

Автономный округ образовали 10 декабря 1930 года под названием Остяко-Вогульский национальный округ. Современное название регион получил в 2003 году.

Ранее siapress.ru писал о том, что Социальный фонд назвал даты перечисления пенсий и пособий жителям Югры в ноябре. Пенсии через банки поступят 5, 10, 18 и 20 ноября.