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Новые правила для электросамокатов могут увеличить стоимость курьерской доставки

Запрет курьерам ездить по тротуарам может повысить стоимость доставки

Новые правила для электросамокатов могут увеличить стоимость курьерской доставки
Фото siapress.ru

Запрет курьерам передвигаться по тротуарам на электровелосипедах может увеличить сроки и стоимость доставки. Компаниям придется перестраивать маршруты, переводить часть сотрудников на автомобили и активнее использовать роботов-доставщиков.

Такие последствия обсуждаемых поправок в Правила дорожного движения назвали участники рынка и эксперты, опрошенные «Коммерсантом». Минтранс предлагает запретить курьерам выезжать на тротуары, а электровелосипеды мощностью от 250 ватт до четырех киловатт приравнять к мопедам. Для управления такой техникой потребуются права категории М.

В районах с развитой сетью велодорожек влияние новых требований может быть небольшим. Там, где альтернативы тротуарам практически нет, курьерам придется двигаться по проезжей части или выбирать более длинные маршруты. В результате один сотрудник сможет выполнить меньше заказов за смену, а себестоимость каждой доставки вырастет.

Часть курьеров может пересесть на автомобили, однако такая доставка обходится дороже пешей или велосипедной. Кроме того, в плотной городской застройке машины будут уступать электровелосипедам по скорости. Перевод «последней мили» на дороги общего пользования способен снизить прибыль сервисов, которые только начали выводить доставку на окупаемость.

Дополнительные расходы возникнут из-за необходимости получать водительские права. По оценке президента Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России Александра Митюкова, сейчас права есть только у 15-20% курьеров.

Полностью переложить новые расходы на покупателей сервисы не смогут. По словам участников рынка, доставка стоимостью 100-200 рублей воспринимается как приемлемая плата за удобство, однако при повышении тарифа до 500 рублей часть клиентов может отказаться от услуги.

Ранее siapress.ru рассказывал о подготовленных Минтрансом поправках. Проект также предусматривает запрет поездок вдвоем на электросамокате и новые требования к парковкам. В Сургуте за восемь месяцев 2026 года выявили 293 нарушения с участием средств индивидуальной мобильности, в десяти ДТП пострадали десять человек.


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06 ноября в 17:17, просмотров: 336, комментариев: 0
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