Дизайн-код Сургута планируют подготовить до конца 2026 года

Дизайн-код Сургута, который определит единые подходы к оформлению зданий, вывесок и общественных пространств, должен появиться до конца 2026 года. Об этом сообщил депутат городской думы Даниил Маркин после стратегической сессии по внедрению документа.

К работе привлекли «Проектную группу 8», представителей творческого сообщества и общественность Сургута. Проект сопровождают департамент архитектуры и градостроительства администрации и главный архитектор города Елизавета Припутень.

«Работаем над важнейшим документом для облика города — „Кодом города Сургута“», — отметил Даниил Маркин. По словам депутата, документ задаст требования к материалам, цветовой гамме, архитектурным решениям и обновлению фасадов. Отдельные правила определят размеры, расположение и оформление рекламы и вывесок. Это должно помочь сократить визуальный шум на улицах.

Единые стандарты благоустройства охватят освещение, малые архитектурные формы, покрытия, озеленение, дворы и общественные пространства. Для застройщиков, предпринимателей и управляющих компаний дизайн-код должен стать понятным сводом требований, а для властей — основой для согласования проектов и контроля. Еще одна задача документа — сформировать узнаваемый образ Сургута и повысить его привлекательность для жителей, туристов и инвесторов.

Напомним, в сентябре город объявил конкурс на разработку комплексного дизайн-кода и городской идентичности. Помимо требований к зданиям и благоустройству, в документ планировали включить световой мастер-план со стандартами архитектурной подсветки и освещения тротуаров.