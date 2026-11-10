В Сургуте запустили технологический проект для молодежи «Код Югры»

АНО «Интеллектуальный клуб» запустила проект «Код Югры», который поможет молодежи освоить навыки в области беспилотных технологий, программирования и искусственного интеллекта. Участниками станут жители округа в возрасте от 14 до 35 лет.

Проект объединит образовательные и практические форматы. Организаторы проведут десять научно-популярных лекций и мастер-классов с региональными и федеральными экспертами, а также образовательный модуль из 20 занятий.

Для участников подготовят десять реальных кейсов от бизнеса, органов власти и социальных учреждений Югры. Предложенные задачи лягут в основу двух 24-часовых хакатонов – «Цифровой вызов» и «Югорский беспилотник». Ожидается, что команды создадут не менее 25 прототипов технологических решений.

Наиболее перспективные разработки включат в акселерационную программу. Участникам помогут доработать и подготовить проекты к пилотированию, внедрению или дальнейшему развитию. Всего мероприятия «Кода Югры» должны охватить 500 молодых людей. Организаторы рассчитывают сформировать 25 команд и подготовить не менее десяти проектов к последующей реализации.

Проект реализуют при поддержке гранта губернатора Югры. Анонсы мероприятий и подробная информация опубликованы на сайте ugracode.ru.

Ранее АНО «Интеллектуальный клуб» организовала в Сургуте хакатон «Югорский беспилотник». На нем 18 команд разрабатывали решения для борьбы с лесными пожарами, защиты объектов, поиска парковочных мест и обучения операторов БПЛА.