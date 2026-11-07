Администрация Сургута отозвала часть уведомлений о сокращении работников образования

Администрация Сургута опровергла информацию о планируемом сокращении более тысячи сотрудников городских образовательных учреждений. Массовых увольнений не будет, заявили в мэрии. После обсуждения ситуации с департаментом образования и науки Югры власти решили отозвать уведомления о сокращении, выданные значительной части работников. При этом оптимизация штатных расписаний продолжится.

В мэрии заверили, что объединять группы в детских садах не планируют. Ставки и нагрузку сохранят логопедам, дефектологам, психологам и другим специалистам, работающим с детьми, включая воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Количество занятий также не изменится.

При оптимизации в первую очередь рассмотрят вакантные штатные единицы и ставки совместителей. Решения будут принимать с учетом числа детей и фактической загруженности специалистов.

Ситуации сотрудников, которые все еще находятся под угрозой увольнения, разберут индивидуально. К этой работе привлекут Центр занятости. Департамент образования Сургута также пообещал ответить на вопросы работников.

Ранее siapress.ru сообщал, что сотрудники детских садов начали получать уведомления о сокращении. По словам горожан, изменения могли затронуть воспитателей, методистов, прачек, швей, уборщиков, поваров и других работников. Редакция направила запрос в департамент образования Сургута.