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Сургутяне смогут избавиться от пеней за воду до 20 января

Горводоканал Сургута спишет пени при полной оплате задолженности

Сургутяне смогут избавиться от пеней за воду до 20 января
Фото сгенерировано ИИ

Горводоканал Сургута спишет начисленные пени абонентам, которые полностью погасят задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение. Акция «В новый год без долгов» продлится до 20 января 2027 года, сообщили на предприятии.

Участвовать могут собственники и наниматели жилья, заключившие прямой договор с СГМУП «ГВК». Давность задолженности значения не имеет. Акция распространяется в том числе на долги, которые уже находятся в работе у судебных приставов.

Для списания пеней необходимо оплатить весь долг и текущие начисления за последний расчетный месяц, а затем подать заявление в управление по работе с абонентами. К нему нужно приложить документ, удостоверяющий личность, копию последней квитанции и документы, подтверждающие оплату.

Заявление можно направить на электронную почту sd@gvk86.ru, принести в офис Горводоканала на улице Дзержинского, 7/2 или улице Декабристов, 1, а также отправить почтой. Если у абонента несколько лицевых счетов, отдельный комплект документов потребуется для каждого из них.

Акция не распространяется на пени, которые входят в иск Горводоканала и на момент обращения рассматриваются судом. Заявления с незаполненными полями или неполным комплектом документов также принимать не будут.

«Акция „В новый год без долгов“ – это реальная возможность для жителей снять с себя бремя дополнительных расходов и войти в 2027 год без старых обязательств перед ресурсоснабжающей организацией», – отметил заместитель директора по реализации Дмитрий Данилов. Форма заявления и подробные условия опубликованы на сайте Горводоканала.

Ранее сообщалось, что общая задолженность жителей Сургута за коммунальные услуги превысила миллиард рублей. Долги управляющих компаний перед муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями оценивались более чем в 260 млн рублей.


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Сегодня в 11:31, просмотров: 221, комментариев: 0
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