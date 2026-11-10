Горводоканал Сургута спишет пени при полной оплате задолженности

Горводоканал Сургута спишет начисленные пени абонентам, которые полностью погасят задолженность за холодное водоснабжение и водоотведение. Акция «В новый год без долгов» продлится до 20 января 2027 года, сообщили на предприятии.

Участвовать могут собственники и наниматели жилья, заключившие прямой договор с СГМУП «ГВК». Давность задолженности значения не имеет. Акция распространяется в том числе на долги, которые уже находятся в работе у судебных приставов.

Для списания пеней необходимо оплатить весь долг и текущие начисления за последний расчетный месяц, а затем подать заявление в управление по работе с абонентами. К нему нужно приложить документ, удостоверяющий личность, копию последней квитанции и документы, подтверждающие оплату.

Заявление можно направить на электронную почту sd@gvk86.ru, принести в офис Горводоканала на улице Дзержинского, 7/2 или улице Декабристов, 1, а также отправить почтой. Если у абонента несколько лицевых счетов, отдельный комплект документов потребуется для каждого из них.

Акция не распространяется на пени, которые входят в иск Горводоканала и на момент обращения рассматриваются судом. Заявления с незаполненными полями или неполным комплектом документов также принимать не будут.

«Акция „В новый год без долгов“ – это реальная возможность для жителей снять с себя бремя дополнительных расходов и войти в 2027 год без старых обязательств перед ресурсоснабжающей организацией», – отметил заместитель директора по реализации Дмитрий Данилов. Форма заявления и подробные условия опубликованы на сайте Горводоканала.

Ранее сообщалось, что общая задолженность жителей Сургута за коммунальные услуги превысила миллиард рублей. Долги управляющих компаний перед муниципальными ресурсоснабжающими предприятиями оценивались более чем в 260 млн рублей.