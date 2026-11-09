Тюменцам объяснили, как проверить квитанции и снизить платежи за ЖКУ

После октябрьского повышения тарифов жителям Тюменской области рекомендовали внимательно проверить начисления за коммунальные услуги. В квитанции необходимо сопоставить переданные показания счетчиков, объем потребления, установленный тариф и итоговую сумму, пишет издание «Тюменская область сегодня».

Расчетное увеличение совокупной платы в большинстве муниципалитетов региона составило 17-18%. В Тобольске показатель достиг 21,4%, а в Тюмени — в среднем 25,7%. Рост стоимости ресурсов специалисты связывают с подорожанием оборудования, топлива, транспорта и работ по обслуживанию коммунальной инфраструктуры.

«Нужно смотреть показания приборов учета: вы их либо передавали, либо система снимала их автоматически», — пояснил генеральный директор Тюменского расчетно-информационного центра Олег Туровинин.

Если привычки семьи и число жильцов не изменились, а расход воды или электричества резко вырос, следует проверить сантехнику и правильность учета. Снизить затраты также помогают энергосберегающие лампы и перенос части потребления на ночное время при двухтарифном счетчике. При начислении платы за водоотведение учитывается общий объем холодной и горячей воды.

Если коммунальная услуга не предоставлялась или не соответствовала требованиям, жителям рекомендуют обратиться в управляющую либо ресурсоснабжающую организацию, зафиксировать нарушение и потребовать перерасчет. Пересчитать плату за вывоз отходов можно и при временном отсутствии жильца, однако этот факт придется подтвердить документами.

Субсидия положена семьям, расходы которых на ЖКУ превышают установленную долю дохода. Региональный порог составляет 20%, но для жителей с доходом ниже прожиточного минимума допустимая доля уменьшается. Заявление можно подать через МФЦ или портал «Госуслуги».

Ранее siapress.ru сообщал, что с 1 января 2027 года более 200 тысяч льготников Тюменской области будут получать компенсацию расходов на ЖКУ ежемесячно, а не авансом за квартал. Еще свыше 21 тысячи семей получают субсидии из-за высокой доли коммунальных расходов в совокупном доходе.