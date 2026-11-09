Югра вошла в топ-10 регионов России по доле работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей

Югра заняла девятое место среди регионов России по доле работников, которые получают более 200 тысяч рублей в месяц. Такой уровень дохода зафиксирован у 12,1% сотрудников организаций округа, следует из рейтинга РИА Новости.

Исследование подготовлено на основе официальной статистики о зарплатах за период с сентября 2025 года по август 2026-го. Эксперты учитывали доходы после вычета НДФЛ и оценивали долю работников с зарплатой выше 200 тысяч и ниже 45 тысяч рублей. Также аналитики рассчитали диапазон наиболее распространенных зарплат, которые получает половина работающих жителей региона.

В Югре типичные зарплаты находятся в пределах от 74 до 155 тысяч рублей в месяц. Менее 45 тысяч рублей получают 3% работников.

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где зарплату выше 200 тысяч рублей получают 42% сотрудников. Далее расположились Магаданская область с показателем 28,4% и Ямал – 25,2%. В пятерку также вошли Москва и Ненецкий автономный округ.

В среднем по России более 200 тысяч рублей зарабатывают 7,5% работников. Результат выше общероссийского показателя зафиксирован только в 15 регионах.

При этом средняя начисленная зарплата в России за восемь месяцев 2026 года достигла 108,6 тысячи рублей до вычета НДФЛ. За год она выросла на 12%. Уровень безработицы в сентябре составил 2,2%, что лишь на 0,1 процентного пункта выше исторического минимума.

Ранее сообщалось, что средняя предлагаемая зарплата в Югре за восемь месяцев 2026 года выросла до 95,7 тысячи рублей. Быстрее всего предложения увеличивались в сфере добычи сырья, где они приблизились к 200 тысячам рублей.