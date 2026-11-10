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Сургутские врачи помогли вновь стать мамой женщине, у которой ранее удалили шейку матки

Врачи Сургута помогли женщине родить ребенка после онкологического лечения

Сургутские врачи помогли вновь стать мамой женщине, у которой ранее удалили шейку матки
Фото из социальных сетей Л.Белоцерковцевой

Специалисты Сургутского окружного центра охраны материнства и детства помогли женщине родить здоровую девочку после тяжелого онкологического лечения и фактического удаления шейки матки. Историей пациентки поделилась президент центра Лариса Белоцерковцева.

Женщина 1993 года рождения впервые стала мамой в 2010 году. Когда семья решила завести второго ребенка, этому помешало онкологическое заболевание. С 2017 по 2020 год пациентка перенесла три операции на шейке матки. Лечение сохранило ей жизнь, но возможность самостоятельно выносить беременность оказалась под угрозой.

В сентябре 2021 года женщина обратилась в сургутский центр после двух лет бесплодия. Врачи разработали поэтапный план лечения. Профессор, акушер-гинеколог Валерий Панкратов провел лапароскопическую операцию, восстановил проходимость маточных труб и выполнил абдоминальный серкляж. При этой методике со стороны брюшной полости накладывается специальный шов, создающий искусственный «замок», который позволяет сохранить беременность при отсутствии шейки матки.

Затем репродуктолог Ольга Шишанок провела программу ЭКО. Беременность наступила со второй попытки. Пациентка находилась под постоянным наблюдением специалистов отделений патологии беременности. Ее сопровождала акушер-гинеколог Ирина Лепихина, ультразвуковые исследования проводила Татьяна Лапина. На сроке 35 недель и четырех дней женщина обратилась в приемное отделение с болями. Акушер-гинеколог Артур Аглиулин провел кесарево сечение.

В январе 2026 года родилась девочка весом 2930 граммов и ростом 48 сантиметров. Ее состояние оценили в восемь-девять баллов по шкале Апгар. Операция прошла без осложнений, после чего маму и ребенка выписали домой.

Ранее сургутские врачи помогли стать мамой 37-летней пациентке с тяжелыми патологиями и массивным спаечным процессом. Беременность в том случае также наступила благодаря ЭКО.


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Сегодня в 12:34, просмотров: 216, комментариев: 0
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