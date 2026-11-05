Сотрудники сургутских детсадов сообщают о массовых сокращениях

В Сургуте сотрудники детских садов сообщают о сокращениях персонала. В комментариях под постами губернатора Югры Руслана Кухарука жители пишут, что работникам уже начали вручать уведомления, а с 1 января изменения могут затронуть воспитателей, методистов и обслуживающий персонал. По словам горожан, в некоторых учреждениях сокращают ставки прачек, швей, уборщиков, поваров и других сотрудников. Также жители опасаются объединения групп и увеличения числа детей в них.

«Почему массово сокращают сотрудников в садах и объединяют группы, а в некоторых случаях происходит слияние садов? Почему ясли должны ходить вместе с младшими в одну группу 50 человек? Почему у детей не будет больше уроков музыки, прачки, швеи, уборщиц, поваров, методистов?» − пишет Владимир К.

Другие комментаторы также связывают происходящее с экономией бюджетных средств. «В бюджет Югры заложено массовое сокращение в детских садиках Сургута? Куда людям идти работать, это продумали? Что происходит?» − оставил комментарий Александр К.

В нескольких комментариях сургутяне утверждают, что сокращения могут затронуть более тысячи работников городского образования. Официально эта цифра пока не подтверждена. «С 1 января Сургут больше тысячи человек останутся на улице без работы, это только образование. Вчера сестре вручили уведомление», − добавила Татьяна Т.

В редакцию СИА-ПРЕСС также обратились жители города. По словам Алены П., в ее детском саду полностью убирают около десяти должностей, по другим сокращают количество ставок. На прошлой неделе сотрудникам начали выдавать уведомления. В одном из документов, который получили работники, говорится, что в учреждении отсутствуют вакансии, соответствующие квалификации сотрудника, а также нижестоящие или нижеоплачиваемые должности, которые он мог бы занять.

Жалобы поступают не только от работников детских садов. Один из сургутян сообщил, что уведомление о сокращении получила его супруга, которая 13 лет работает художником-декоратором в Театре юного зрителя.

На комментарии о сокращениях отвечает пресс-служба департамента труда и занятости населения Югры. Там поясняют, что работодатель вправе сокращать численность или штат, но обязан соблюдать требования Трудового кодекса. В частности, преимущественное право остаться на работе при сокращении имеют сотрудники с более высокой производительностью и квалификацией. При равных условиях учитываются и другие обстоятельства, в том числе наличие двух и более иждивенцев. По вопросам, связанным с конкретными учреждениями, окружной департамент рекомендует обращаться в департамент образования Сургута.

В департаменте образования и науки Югры сослались на письмо Минпросвещения России от 23 июня 2025 года. В нем приведены примерные штатные нормативы для образовательных организаций, в том числе детских садов. Документ содержит перечень должностей и рекомендации по расчету их количества в зависимости от числа воспитанников, групп, режима работы учреждения и других условий. При этом нормативы названы примерными, а формирование штатного расписания остается в компетенции самой образовательной организации. Учреждения также могут по согласованию с учредителем увеличивать количество ставок, заменять одни должности другими или вводить дополнительные.

Редакция СИА-ПРЕСС направит запрос в департамент образования Сургута, чтобы выяснить, сколько городских учреждений затронут изменения, сколько работников и штатных единиц планируется сократить, какие именно должности попадают под оптимизацию и с чем связано это решение.