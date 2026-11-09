Команда тренеров из Ханты-Мансийска выиграла корпоративный чемпионат Югры по футзалу

В воскресенье в Сургуте состоялся финал корпоративного турнира по футзалу. С августа по октябрь 32 команды ключевых предприятий Югры приняли участие в отборочных матчах, которые прошли в четырех городах: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и впервые – в Нефтеюганске.
«Сегодня югорчане стремятся быть не только финансово успешными, но и физически крепкими, волевыми, умеющими работать в команде», — прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.
Победу в напряженной борьбе одержали тренеры СК «Дружба» г. Ханты-Мансийск, второе место – у команды Мегионнефтегаз. Бронза досталась энергетикам Россетей из Нижневартовска. Соревнования прошли в Югре в 12-ый раз.