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Определился чемпион Югры по футзалу среди компаний и организаций

Команда тренеров из Ханты-Мансийска выиграла корпоративный чемпионат Югры по футзалу

Определился чемпион Югры по футзалу среди компаний и организаций
Фото В.Суханова

В воскресенье в Сургуте состоялся финал корпоративного турнира по футзалу. С августа по октябрь 32 команды ключевых предприятий Югры приняли участие в отборочных матчах, которые прошли в четырех городах: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и впервые – в Нефтеюганске.

В финале за Кубок ВТБ боролись сотрудники Главного управления МЧС, РЖД, Мегионнефтегаза, Нижневартовских электросетей, департамента образования Нефтеюганска и окружной клинической больницы им. В. И. Яцкив, представители спортивного комплекса «Дружба» из Ханты-Мансийска и ЮграМегаСпорта.
Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры Софья Конух в приветственном слове отметила: «Те сотрудники, которые участвуют непосредственно в соревнованиях, укрепляют свой командный дух, взаимодействие на работе улучшается. Ну и, конечно же, приходят семьи, и дети тоже вовлекаются в футзал».

«Сегодня югорчане стремятся быть не только финансово успешными, но и физически крепкими, волевыми, умеющими работать в команде», — прокомментировал вице-президент, управляющий ВТБ в ХМАО-Югре Виталий Мосунов.

Победу в напряженной борьбе одержали тренеры СК «Дружба» г. Ханты-Мансийск, второе место – у команды Мегионнефтегаз. Бронза досталась энергетикам Россетей из Нижневартовска. Соревнования прошли в Югре в 12-ый раз.


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Сегодня в 18:37, просмотров: 17, комментариев: 0
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