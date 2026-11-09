Команда тренеров из Ханты-Мансийска выиграла корпоративный чемпионат Югры по футзалу

В воскресенье в Сургуте состоялся финал корпоративного турнира по футзалу. С августа по октябрь 32 команды ключевых предприятий Югры приняли участие в отборочных матчах, которые прошли в четырех городах: Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске и впервые – в Нефтеюганске.

В финале за Кубок ВТБ боролись сотрудники Главного управления МЧС, РЖД, Мегионнефтегаза, Нижневартовских электросетей, департамента образования Нефтеюганска и окружной клинической больницы им. В. И. Яцкив, представители спортивного комплекса «Дружба» из Ханты-Мансийска и ЮграМегаСпорта.

Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры Софья Конух в приветственном слове отметила: «Те сотрудники, которые участвуют непосредственно в соревнованиях, укрепляют свой командный дух, взаимодействие на работе улучшается. Ну и, конечно же, приходят семьи, и дети тоже вовлекаются в футзал».