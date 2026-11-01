Жители Югры предпочитают отдыхать летом и в начале осени

Жители Югры чаще всего считают июль лучшим месяцем для отпуска. Такой вариант выбрали 24% участников опроса SuperJob. На втором месте оказался август – его предпочитают 20% респондентов. Еще 18% назвали идеальным для отдыха сентябрь. Июнь выбирают 10% опрошенных, май – 9%. Реже всего югорчане хотели бы уходить в отпуск в марте – этот месяц набрал менее 1% голосов.

Главным фактором при выборе времени для отдыха стала хорошая погода – на нее ориентируются 23% респондентов. Еще 18% учитывают отпуск второй половины или школьные каникулы детей, а 15% исходят прежде всего из собственных предпочтений. Каждый десятый смотрит на загруженность на работе и отношение руководства, для 8% важно наличие накоплений. Реже жители Югры учитывают цены и доступность билетов, личные дела или накопившуюся усталость.

Предпочтения различаются и в зависимости от возраста. Жители от 35 до 45 лет чаще других выбирают июнь и июль, а респонденты старше 45 лет – август и сентябрь.

Как рассказали аналитики, в 2027 году именно июль, август и сентябрь будут наиболее выгодными месяцами с точки зрения размера отпускных.

При этом сургутянам необязательно ждать лета, чтобы уехать в отпуск. Аэропорт Сургута уже перешел на зимнее расписание: до конца марта 2027 года из города можно улететь в крупные российские города, на курорты Кавказа, в столицы ближнего зарубежья и в ОАЭ. Для пляжного отдыха в Азии предусмотрена чартерная программа на Пхукет. Подробнее о зимних направлениях – в обзоре СИА-ПРЕСС.