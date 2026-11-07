Умирание городов и поселений всегда начинается с того, что сокращают учителей

Очень долго ходили слухи и домыслы по разным пабликам и соцсетям о грядущем сокращении учителей, уборщиц, воспитателей детских садов. И наконец появились первые корявые комментарии ответственных работников администрации города. Там заявили, что: «...Информация о предстоящем сокращении 1000 человек не соответствует действительности. Массовых увольнений не планируется...» Но сокращения будут! Как всегда — под видом «оптимизации расходов», «более эффективного расходования». Красивые слова, не меняющие сути происходящего.

Если маленько пораскинуть недалеким обывательским умишком, первое, что приходит в голову: деньги в городе кончились! Причём жестко кончились, раз решила администрация резать, что называется, «по живому» — сокращать социальные расходы. Содержание школ и детских садов лежит полностью на бюджете города. Львиную долю городского бюджета расходуем именно на школы и детские сады: содержание и зарплаты, поддержание, обновление и ремонт. Причем учителя и рядовые работники получают не самую большую зарплату за свой нелегкий, неблагодарный труд! Учителей и работников детских садов больше не становится. Кому хочется работать почти в круглосуточном режиме, с кучей отчётов и сбором данных? Выслушивать от родителей упреки и претензии. Работать в режиме «надо еще вчера было»? Оказывается, и этого мало. Много учителей и работников детских садов! Надо сократить! Вернее, оптимизировать бюджетные расходы и за счет экономии... Тут, наверное, поймете, какое поощрение получают за экономию.

А теперь скажу страшную, нелицеприятную вещь: знаете, как происходит умирание, угасание и исчезновение городов, поселков и деревень? Там сперва сокращают учителей в школах, переводят детей в другие места учиться, то есть укрупняют школы и детские сады. А потом закрывают совсем. Под благовидным предлогом: мало детей, нет пресловутой наполняемости классов и групп, и содержание становится обузой для бюджета. Всё! Город Сургут пошёл по обратному пути развития? До рабочего или вахтового посёлка опускаемся. Нам не нужны больше новые школы и детские сады, те, что есть, бы заполнить. Сокращая учителей и работников детских садов, решаем сразу две задачи: экономим средства и не строим новое!

А почему меньше доходов в бюджете города? Мы слышали из уст главного по экономике: просчитались они, зарплаты растут не по прогнозам, и сбор НДФЛ меньше стал. Основной стабильный 100%-й «доход» и есть НДФЛ, то есть подоходный налог. Чем меньше тех, кто его платит, и чем меньше зарплаты, тем меньше и налог. Выходит, устами главного по экономике города была произнесена правда? Зарплаты падают и стали меньше! Так что содержать сами себя не можем! Решили резать по живому: учителям, воспитателям и нянечкам! Получается, Сургут уже не самый-самый? Рейтинги не помогают? Может, не надо отдавать перевозки по городу сторонней, иногородней организации? С тех денег, за которые отдали, вернулась бы НДФЛом в бюджет города. Или не прав? Или не надо повышать НДФЛом доходы города, надеясь на округ?

Никому не обращаюсь, просто хочу, чтобы каждый, кто прочитал мое мнение, сделал для себя выводы о будущем Сургута.