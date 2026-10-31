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Банки обсуждают спасение девелопера, который должен был застраивать НТЦ Сургута

Банки пытаются спасти девелопера «Самолет»

Банки обсуждают спасение девелопера, который должен был застраивать НТЦ Сургута
Фото администрации Сургута

Группа «Самолет» может стать первым крупным девелопером, к которому применят комплексное соглашение о санации по новому законодательству о банкротстве. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, сообщает Forbes. По его словам, финансовое оздоровление компании будет заключаться в определении комфортных сроков реструктуризации существующей задолженности. ВТБ, который является вторым по величине кредитором девелопера, не планирует конвертировать долг в акции «Самолета».

Входить в капитал девелопера не собирается и Сбербанк. Финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщил, что основные кредиторы договорились о программе выхода «Самолета» из сложившейся ситуации, однако ее условия еще предстоит окончательно согласовать.

В 2026 году один из крупнейших российских застройщиков столкнулся с финансовыми трудностями. В феврале компания запросила у правительства льготный кредит на 50 млрд рублей, но власти не увидели необходимости в прямой поддержке.

За девять месяцев выручка «Самолета» сократилась почти на треть — до 117 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в размере 22,3 млрд рублей против прибыли в 1,8 млрд годом ранее. Объем кредитного долга превысил 770 млрд рублей при рыночной капитализации около 16 млрд рублей.

Среди причин ухудшения финансовых показателей компания называла рост расходов по кредитам из-за высокой ключевой ставки, изменения в программе льготной ипотеки и снижение спроса на новостройки. Рейтинговое агентство НКР в октябре понизило кредитный рейтинг «Самолета» до уровня BBB.ru с негативным прогнозом.

Ранее siapress.ru писал о том, что «Самолет» должен построить 160 тысяч квадратных метров жилья на территории НТЦ Сургута. Девелопер получил 14 земельных участков без торгов и разрешения на строительство домов, однако сроки выхода на площадку до сих пор не назвал. Проект стоимостью около 30 млрд рублей также предусматривает школу, детский сад, спортивный комплекс и коммерческую инфраструктуру.


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31 октября в 11:24, просмотров: 589, комментариев: 0
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