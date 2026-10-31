Банки пытаются спасти девелопера «Самолет»

Группа «Самолет» может стать первым крупным девелопером, к которому применят комплексное соглашение о санации по новому законодательству о банкротстве. Об этом заявил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов, сообщает Forbes. По его словам, финансовое оздоровление компании будет заключаться в определении комфортных сроков реструктуризации существующей задолженности. ВТБ, который является вторым по величине кредитором девелопера, не планирует конвертировать долг в акции «Самолета».

Входить в капитал девелопера не собирается и Сбербанк. Финансовый директор банка Тарас Скворцов сообщил, что основные кредиторы договорились о программе выхода «Самолета» из сложившейся ситуации, однако ее условия еще предстоит окончательно согласовать.

В 2026 году один из крупнейших российских застройщиков столкнулся с финансовыми трудностями. В феврале компания запросила у правительства льготный кредит на 50 млрд рублей, но власти не увидели необходимости в прямой поддержке.

За девять месяцев выручка «Самолета» сократилась почти на треть — до 117 млрд рублей. Компания получила чистый убыток в размере 22,3 млрд рублей против прибыли в 1,8 млрд годом ранее. Объем кредитного долга превысил 770 млрд рублей при рыночной капитализации около 16 млрд рублей.

Среди причин ухудшения финансовых показателей компания называла рост расходов по кредитам из-за высокой ключевой ставки, изменения в программе льготной ипотеки и снижение спроса на новостройки. Рейтинговое агентство НКР в октябре понизило кредитный рейтинг «Самолета» до уровня BBB.ru с негативным прогнозом.

Ранее siapress.ru писал о том, что «Самолет» должен построить 160 тысяч квадратных метров жилья на территории НТЦ Сургута. Девелопер получил 14 земельных участков без торгов и разрешения на строительство домов, однако сроки выхода на площадку до сих пор не назвал. Проект стоимостью около 30 млрд рублей также предусматривает школу, детский сад, спортивный комплекс и коммерческую инфраструктуру.