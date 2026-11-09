В парке «За Саймой» в Сургуте появятся игровые комплексы для детей с ОВЗ

В Сургуте планируют закупить два игровых комплекса для детей с ограниченными возможностями. Их хотят разместить в парке «За Саймой». На покупку оборудования готовы потратить до 1,62 млн рублей, следует из данных сайта «РТС-тендер».

Фото взято из документов, опубликованных на «РТС-тендер»

Один из комплексов будет оборудован горкой, площадками, ограждениями и игровым штурвалом. Размер конструкции составит примерно 4,3 на 3,9 метра.

Фото взято из документов, опубликованных на «РТС-тендер»

Второй комплекс предназначен для детей от четырех до десяти лет. Его выполнят в виде машины с колесами, фарами, капотом, рулем и сиденьем. Также предусмотрены бизиборды ‒ игровые панели с различными элементами для развития мелкой моторики. Размер комплекса составит около четырех метров в длину и 3,7 метра в ширину.

Обе конструкции должны быть изготовлены из прочных материалов, в том числе металла, пластика и влагостойкой фанеры. Гарантия на оборудование составит не менее года.

Заявки от поставщиков принимают до 10 ноября. После заключения контракта у победителя будет 22 рабочих дня на поставку оборудования.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что для парка «За Саймой» также планируют закупить игровые и спортивные конструкции почти на 6,5 млн рублей. В список вошли несколько крупных игровых комплексов с горками, лестницами и канатными переходами, качели, балансир и две карусели.