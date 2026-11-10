Руслан Кухарук поручил сохранить рабочие места педагогов, врачей и соцработников в Югре

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил муниципалитетам и профильным ведомствам сохранить рабочие места учителей, воспитателей, врачей и других работников социальной сферы. Ситуацию обсудили на заседании окружного правительства.

Особое внимание уделили Сургуту, где часть педагогов и воспитателей получила уведомления о предстоящем сокращении. По поручению губернатора департамент образования и науки Югры провел совещание с администрацией города.

«Даже в непростых условиях формирования регионального и местных бюджетов наши социальные обязательства остаются безусловным приоритетом», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Ранее администрация Сургута опровергла информацию о возможном увольнении более тысячи сотрудников образовательных учреждений. Власти города сообщили, что значительную часть уведомлений о сокращении отзовут. При оптимизации планировалось в первую очередь пересмотреть вакантные ставки и должности совместителей.