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Руслан Кухарук потребовал сохранить рабочие места в школах, детсадах и поликлиниках Сургута

Руслан Кухарук поручил сохранить рабочие места педагогов, врачей и соцработников в Югре

Руслан Кухарук потребовал сохранить рабочие места в школах, детсадах и поликлиниках Сургута
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук поручил муниципалитетам и профильным ведомствам сохранить рабочие места учителей, воспитателей, врачей и других работников социальной сферы. Ситуацию обсудили на заседании окружного правительства.

Особое внимание уделили Сургуту, где часть педагогов и воспитателей получила уведомления о предстоящем сокращении. По поручению губернатора департамент образования и науки Югры провел совещание с администрацией города.

«Даже в непростых условиях формирования регионального и местных бюджетов наши социальные обязательства остаются безусловным приоритетом», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Ранее администрация Сургута опровергла информацию о возможном увольнении более тысячи сотрудников образовательных учреждений. Власти города сообщили, что значительную часть уведомлений о сокращении отзовут. При оптимизации планировалось в первую очередь пересмотреть вакантные ставки и должности совместителей.


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10 ноября в 08:14, просмотров: 680, комментариев: 0
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