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Минтранс запретит поездки вдвоем на электросамокатах

Минтранс подготовил новые правила для электросамокатов, курьеров и питбайков

Минтранс запретит поездки вдвоем на электросамокатах
Фото siapress.ru

Минтранс России завершил подготовку поправок в Правила дорожного движения для электросамокатов, электровелосипедов и питбайков. Документ, который разрабатывали три года, вскоре вынесут на общественное обсуждение, сообщает «Коммерсантъ». Проект вводит федеральный запрет на поездки вдвоем на одном электросамокате. Сейчас такое ограничение действует преимущественно в правилах кикшеринговых компаний.

Пользователей средств индивидуальной мобильности предложено приравнять к водителям. Им нельзя будет управлять техникой нетрезвыми, игнорировать требования полиции и пользоваться неисправным транспортом. Детям до 16 лет разрешат кататься только вне улиц, бульваров, набережных и скверов. С 16 лет можно будет передвигаться по велодорожкам, велополосам, велозонам и проезжей части жилых зон.

На тротуар разрешат выезжать только при отсутствии велосипедной инфраструктуры. Для курьеров и владельцев СИМ тяжелее 35 килограммов такой возможности не предусмотрено. Оставлять технику можно будет лишь на обозначенных знаком или разметкой парковках. Места для них определят региональные и муниципальные власти. Синяя разметка будет обозначать платную стоянку. Электросамокаты и электровелосипеды мощностью от 250 ватт до четырех киловатт приравняют к мопедам. Для управления ими понадобятся права категории М.

Минтранс также предлагает запретить движение питбайков и самодельной техники без документов по дорогам общего пользования. В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали около 1,9 тысячи ДТП с участием СИМ — на 32% больше, чем годом ранее. Погибли 25 человек.

Штрафы пока останутся прежними — до 1,5 тысячи рублей. Поправки в КоАП планируют обсудить после утверждения новых ПДД.

Ранее мы рассказывали, что сургутяне получили 350 штрафов и блокировок за нарушения на прокатных электросамокатах. За восемь месяцев городская ГАИ выявила 293 нарушения с участием СИМ, в десяти авариях пострадали десять человек.


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04 ноября в 17:51, просмотров: 297, комментариев: 0
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