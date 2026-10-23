Команда Сургутской ГРЭС-2 завоевала серебро слета рабочей молодежи «На крыло 2026»

Девять команд объединил трехдневный слет на базе центра спортивной подготовки «Сибирский легион». Участникам предстояло пройти восемь конкурсных заданий.

Среди них – видеодосье, КВИЗ, творческий конкурс, командная игра, полевая кухня и другие.

Молодые специалисты Сургутской ГРЭС-2 прекрасно показали себя на каждом конкурсном этапе. Так, например, видеодосье команды, в этом году впервые получило высший балл жюри. Такой же высокой оценки удостоился и конкурс групп поддержки. Особой наградой, от директора независимого театра «Перпендикуляр» в этом году отметили участницу команды филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» Ксению Леванову.

Поздравляем коллег с прекрасным результатом и заслуженным «серебром» на самом престижном городском слете молодежи!