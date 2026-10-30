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​Вернуть, как было

Лучший вариант для ж/д вокзала в Сургуте сегодня – заново построить то, что раньше снесли

​Вернуть, как было
Фото siapress.ru

В очередной раз строительство сургутского вокзала затягивается. Компания РЖД, которая занимается стройкой, вновь прекратила активные работы. Людей на площадке почти нет, хотя были обещания, что объект будет завершен в 2028 году, но очевидно, что они исполнены не будут.

Что сделать? Наказать тех, кто стоял за сносом сургутского железнодорожного вокзала. Безусловно, это было уголовно наказуемое преступление. Это уничтожение собственности без какой-либо аргументации, мотивации, без какого-либо основания, а также нарушение качества жизни граждан в условиях Крайнего Севера. Это, в конце концов, пощечина жителям Сургута и Югры. Это вопиющий случай вандализма, за которым стояли конкретные люди.

С уничтожением сургутского вокзала, как я понимаю, ситуация такая. Группа заинтересованных лиц обосновала необходимость этой процедуры, внесла расходы в бюджеты корпорации, доказала, что здание не подлежит ремонту и эксплуатации, что его надо снести. Привязали к этому очевидный общественный запрос на элементарное улучшение сургутского вокзала.

А запрос был какой? Давайте напомним. Пассажиры десятилетиями требовали безбарьерной среды на территории вокзала. Это была главная претензия к сургутскому вокзалу. Вторая претензия — отмыть, помыть, выгнать бомжей и сделать более-менее приличное помещение. Как те же сургутяне имеют возможность наблюдать на множестве вокзалов на так называемой Большой земле. И увязали все эти интересы, обосновали, нашли деньги. При попустительстве региональных властей и полном молчаливом согласии сургутских городских властей одно из красивых зданий города было варварски снесено. А теперь, видимо, заинтересантов либо уже нет в этой корпорации, либо они свою задачу решили.

Все, что требовалось сургутскому железнодорожному вокзалу, — это три вещи. Первое — безбарьерный доступ к путям. То есть либо подземные переходы, тоннель как вариант, либо надземные переходы с эскалаторами. Попадание в сам вокзал — тоже с помощью эскалаторов, траволаторов. Второе — реконструировать вокзал, почистить, отмыть, дать этой оболочке новое внутреннее содержание: современное, красивое. И третье — качественно обустроить привокзальную площадь по современным требованиям, которые учитывают и безопасность, и удобство для пассажиров, и платную парковку, включая какое-то время бесплатного пребывания для посадки и высадки. Все, три задачи.

РЖД, я уверен, эти задачи отрабатывает на раз-два. Мы же знаем примеры очень удачной реконструкции десятков, если уже не сотен, вокзалов по всей стране. И этим занимается та же РЖД. Но именно в городе Сургуте произошло то, что произошло.

У этого варварского акта было три участника. Сама компания РЖД. Региональная власть, которая попустительствовала этому в тот момент, и чиновники, ответственные за подобные вопросы. И городская власть, которая всегда скажет: «Мы к федеральной собственности не имеем никакого отношения, тем более к собственности корпораций». Но городская власть должна поднимать общественное мнение в таких ситуациях. Она должна говорить о том, что для нашего города это неприемлемо.

Мне кажется, наступил момент, когда всем абсолютно очевидно: сургутский вокзал в том виде, в каком его предлагает или пытается предложить РЖД, неприемлем. Нам надо настаивать на восстановлении прежнего проекта. Да, прямо брать проект и строить точно такой же вокзал с нуля — и закрывать этот вопрос.

С точки зрения архитектуры это будет новодел, но это хотя бы не будут ужасы и кошмар, которые нам непрерывно презентуют. Надо идти этим путем. Так мы хотя бы восстановим какую-никакую историческую справедливость. Плюс территория будет современной, плюс сам железнодорожный комплекс будет отвечать элементарным требованиям удобства и безопасности.


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30 октября в 09:16, просмотров: 1301, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
30 октября в 09:29
Смело конечно но неэффективно.
Так можно роту-две барса отправить вслед за т. Филатовым

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