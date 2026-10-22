Сургутская ГРЭС-2 победила в конкурсе по охране труда среди промышленных предприятий города

Команда филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро» соревновалась в I группе предприятий «Организации производственной сферы». Всего в этой категории участвовали 9 команд предприятий топливно-энергетического комплекса. ЗА Сургутскую ГРЭС-2 выступали сотрудники службы охраны труда Ирина Зимина и Елена Зевакова, ведущий инженер-технолог ЦЭА Георгий Шпак, ведущий инженер-технолог ЦАСУТП Кирилл Харитонов, ведущий инженер ЦГиТС Игорь Плоских.

Теоретический конкурс включал три подэтапа. В том числе на знание вопросов промышленной безопасности и трудового законодательства, знаков безопасности и тематические ребусы. От команд требовалось знание определений и терминов из ФЗ, приказов Минтруда, постановлений Правительства. На обдумывание ‒ 10 секунд. За три первых подэтапа команда ГРЭС-2 получила в сумме 27 баллов и вышла на 2 месте, уступив команде ЦПМЭС (Россети, МЭС Урала, которые набрали 28 баллов).

Далее команда Сургутской ГРЭС-2 успешно выступила на этапах «Расследование несчастного случая», «Ситуационная задача» и «Оказание первой помощи» набрав 23 балла из 25. Показав на следующем этапе ‒ подбор СИЗ при работе электромонтера на ЛЭП максимальный результат.

Показав хорошие результаты в «Конкурсе капитанов» и на дополнительном этапе «Черный ящик», по сумме набранный на всех этапах баллов, команда филиала «Сургутская ГРЭС-2» впервые заняла первое место на городском конкурсе по охране труда среди промышленных предприятий.