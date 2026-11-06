В Сургуте во время реконструкции Центрального рынка пропал памятник Дружбы народов

Сургутяне заметили, что возле Центрального рынка исчез памятник. Раньше здесь стояла композиция, посвященная дружбе России и Армении.

«А куда пропала мемориальная композиция от здания Центрального рынка? Тут, помните, такая конструкция стояла, вроде бы и не совсем памятник, вроде бы и не очень приметная: портреты маршалов Великой Отечественной войны. Жуков, Рокоссовский, Ворошилов. И четверо армянских − из них только Баграмяна помню», − написал сургутянин Кирилл Акинцев.

Памятник Дружбы народов (авторское название − «Вместе навеки») открыли в сентябре 2015 года в честь Дня независимости Армении. На церемонию в Сургут специально приехала делегация из Армении. Композицию создал заслуженный скульптор России Володя Саргсян. Она состоит из двух частей, символизирующих Россию и Армению. Их объединяет бронзовый крест − символ дружбы двух народов. Памятник установили на средства сургутского Армянского национально-культурного центра «Арарат», который возглавляет Арменак Симонян.

Куда убрали памятник и вернут ли его на прежнее место, пока неизвестно. Редакция СИА-ПРЕСС направит запрос в администрацию Сургута, чтобы узнать, что будет с композицией.

Сам Центральный рынок сейчас реконструируют. К 2027 году здесь обещают открыть современное пространство с кафе, ресторанами, торговыми павильонами и большой парковкой.