Врачи Нижневартовской окружной клинической больницы впервые в практике эндоскопического отделения диагностировали нейроэндокринную опухоль тонкой кишки. Редкое новообразование удалось обнаружить на ранней стадии, сообщил Роман Паськов.

Пациентка обратилась к специалистам с жалобами на головокружение, слабость и нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Во время компьютерной томографии рентгенологи заподозрили образование в стенке тонкой кишки и направили женщину к эндоскопистам для уточнения диагноза.

Нейроэндокринные опухоли развиваются из клеток, обладающих свойствами нервной и эндокринной систем и способных вырабатывать гормоны. Такие новообразования могут возникать в разных органах, но в тонкой кишке встречаются крайне редко — от 0,15 до 0,5 случая на 100 тысяч человек в год. Диагностику осложняет то, что на ранних стадиях заболевание зачастую развивается без выраженных симптомов.

Для исследования очага врачи провели ступенчатую биопсию. Технически сложная процедура позволила получить образцы тканей из глубоких слоев стенки кишки. Гистологическое исследование подтвердило, что у пациентки нейроэндокринная опухоль низкой степени злокачественности.

Женщину направили на дальнейшее лечение в онкологический диспансер. Специалисты Нижневартовской ОКБ продолжат наблюдать за ее состоянием, а через год проведут контрольное обследование.

Ранее врачи Нижневартовска провели восьмичасовую эндоскопическую операцию и удалили у пациента опухоль толстой кишки. Гистологическое исследование показало, что новообразование было доброкачественным, но находилось на грани перехода в злокачественную форму. Вмешательство позволило сохранить орган и избежать более травматичной операции.