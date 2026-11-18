В России началось клиническое применение персонализированной вакцины «Онкопепт» для лечения рака толстой кишки. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства Игорь Борисевич на конгрессе «Инновационная практика: наука плюс бизнес». «Вакцина на основе неоантигенов раковых клеток у конкретного пациента. <...> Она разработана, зарегистрирована, вышла на клиническое применение», — рассказал Борисевич.

ФМБА продолжает набирать пациентов для лечения новым препаратом. Вакцину создают индивидуально: специалисты изучают генетические особенности опухоли конкретного человека, выявляют характерные мутации и на их основе формируют набор пептидов.

После введения препарата иммунная система должна научиться распознавать опухолевые клетки и направленно атаковать их. При этом «Онкопепт» не заменяет остальные методы лечения: решение о его применении и сочетании с другой терапией принимают врачи-онкологи индивидуально.

Первый пациент получил вакцину 31 марта 2026 года. Препарат предназначен для взрослых с колоректальным раком, которые ранее перенесли необходимое лечение и получили не менее двух линий системной противоопухолевой терапии. По данным ФМБА, на изготовление индивидуальной вакцины требуется 49 дней, включая не менее недели для контроля качества.

В перспективе персонализированное лечение планируют предоставлять пациентам бесплатно по системе обязательного медицинского страхования. Соответствующие методы терапии онкологических заболеваний уже включены в систему ОМС.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал о подготовке к применению другой российской персонализированной онковакцины. Препарат, созданный для лечения меланомы, также разрабатывается на основе индивидуальных генетических данных пациента и неоантигенов опухолевых клеток.