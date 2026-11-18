Фильм «Романовы: преданность и предательство», снятый по книге тюменского писателя Сергея Козлова, получил главный приз в конкурсе игрового кино международного фестиваля «Русское зарубежье». Автор литературной основы возглавляет журнал «Сибирское богатство», который выпускает медиахолдинг «Тюменская область сегодня».

Картина посвящена истории представителей династии Романовых и людям из их окружения. По словам продюсера фильма Олега Урушева, полнометражную версию посмотрели более 300 тысяч зрителей. Обсуждение проекта в социальных сетях охватило аудиторию, приближающуюся к двум миллионам пользователей. Создатели также готовят расширенную версию: показ сериала из 12 эпизодов ожидается в январе 2027 года.

Международный кинофестиваль «Русское зарубежье» проводится при участии российского Министерства иностранных дел, Министерства культуры и Московского патриархата. В его программу ежегодно входят игровые и документальные фильмы авторов из России и других стран. Основными темами становятся судьбы соотечественников за пределами страны, отечественная история, культура и сохранение исторической памяти. Фестиваль носит имя писателя Александра Солженицына.

Победа картины стала заметным событием для культурной жизни Тюменской области: литературное произведение регионального автора получило экранное воплощение, которое уже собрало значительную аудиторию. Выход многосерийной версии позволит подробнее раскрыть сюжет книги и познакомить с ним новых зрителей. Проект одновременно продвигает творчество тюменского писателя и расширяет присутствие региона в российском кинематографическом и литературном пространстве.