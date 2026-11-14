В Сургуте расследуют нападение на участкового и хищение табельного оружия

В Сургуте 24-летний мужчина напал на участкового с ножом, завладел его табельным оружием и скрылся. Позже полицейские установили его местонахождение, однако во время преследования мужчина покончил с собой. Об этом сообщили в УМВД России по Югре и региональном Следственном комитете.

«По предварительным данным, 13 ноября 2026 года мужчина пришел в участковый пункт полиции с целью подачи заявления. Внезапно он достал нож и попытался напасть на участкового уполномоченного отдела полиции. В процессе борьбы мужчина завладел табельным оружием и скрылся. В кратчайшие сроки местонахождение нападавшего было установлено, однако в момент преследования он свел счеты с жизнью», – сообщает СК России по ХМАО.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти, хищении огнестрельного оружия и его незаконном хранении. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.