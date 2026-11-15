Сургут вошел в двадцатку российских городов с наиболее высоким качеством жизни. Город получил высокую оценку в обновленном Индексе «Развивай.РФ», сообщает канал «Югра официально». Исследование подготовил Национальный центр «Развивай.РФ», входящий в группу ВЭБ.РФ. Специалисты оценивали города по 12 направлениям, среди которых безопасность, благополучие семей, жилищные условия, доходы населения, состояние городской инфраструктуры и взаимодействие власти с бизнесом.

При обновлении рейтинга эксперты использовали новые статистические данные и результаты опросов жителей. При оценке взаимодействия муниципалитетов с бизнесом учитывались проекты с объемом инвестиций более 1 млн рублей и сроком реализации от трех лет. Средний результат городов Уральского федерального округа составил 46 баллов. Это на три балла выше общероссийского показателя.

По уровню материального благополучия Урал занял первое место среди федеральных округов, набрав 54,6 балла. Заместитель председателя ВЭБ.РФ и генеральный директор Национального центра «Развивай.РФ» Андрей Самохин отметил, что на итоговую оценку округа влияют результаты не только региональных столиц, но также средних и небольших городов.

Индекс включен Министерством экономического развития России в методику оценки эффективности государственно-частного партнерства. Его показатели позволяют сопоставлять качество городской среды, уровень благополучия жителей и результаты реализации инвестиционных проектов в разных муниципалитетах.

Ранее СИА-ПРЕСС подробно разбирал, по каким направлениям Сургут опережает другие города Югры и УрФО, а где уступает им. По итогам 2025 года город занимал 16-е место среди 270 российских муниципалитетов. Сильной стороной Сургута стало образование, а более низкие оценки город получил за жилищные условия, социальную защиту, благоустройство, культуру и досуг.