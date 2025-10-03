В Нижневартовске провели уникальную эндоскопическую операцию

В Нижневартовске врачи окружной клинической больницы провели уникальную эндоскопическую операцию, которая позволила предотвратить развитие рака. Об этом сообщили в медучреждении.

У жителя города во время амбулаторного обследования выявили предраковое образование в толстой кишке. Его площадь составила почти 96 квадратных сантиметров, длина — около 12 см, что соответствовало примерно двум третям органа. Обычно в таких случаях пациенту требуется серьёзная хирургическая операция с удалением части кишечника.

Однако врачи приняли другое решение. Эндоскопист Санжар Орунбаев выполнил восьмичасовую диссекцию подслизистого слоя и полностью удалил образование эндоскопическим методом — без полостного вмешательства и разрезов. Извлечённый участок был направлен на гистологическое исследование, которое подтвердило: образование доброкачественное, но находилось на грани перехода в злокачественную форму. Таким образом, своевременное вмешательство фактически остановило развитие онкологии.

«Мы планируем продолжать совершенствоваться в данном направлении и рады, что у нас есть возможность оказывать такие виды высокотехнологической помощи жителям Нижневартовска и всей восточной части региона», — подчеркнул заведующий эндоскопическим отделением НОКБ Михаил Рыжиков.

Подобные операции становятся важным шагом в развитии органосохраняющих технологий в медицине Югры, позволяя пациентам избежать инвалидизирующих вмешательств и сохранить качество жизни.