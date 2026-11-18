Более 54 местных производителей, ремесленников, предприятий общественного питания и брендов одежды соберутся на ярмарке в «Сургут Сити Молле». Она пройдет 21 ноября с 10:00 до 22:00, сообщают организаторы. Посетителям предложат домашние пельмени и другие полуфабрикаты, вяленую и копченую рыбу, башкирский мед, чак-чак, баурсаки, кондитерские изделия, травяные чаи, орехи в меду, дикоросы, варенье и микрозелень. На ярмарке также представят «Сургутский живой шоколад».

Отдельную часть экспозиции займут местные бренды взрослой и детской одежды. Сургутяне смогут приобрести авторские вещи, изделия из меха и кожи, шапки, варежки, кепки, шоперы и полотенца с вышивкой.

Мастера привезут украшения из натуральных камней, японского бисера и стекла, современные кокошники, керамику, посуду и столярные изделия. Также в продаже будут свечи, домашние ароматы, интерьерные куклы, вязаные и валяные игрушки, ковры, макраме, изделия из эпоксидной смолы и мха, открытки и наклейки с авторскими иллюстрациями.

Центр помощи людям с ОВЗ и инвалидностью «Егорша» представит картины, постеры, вязаные изделия и кружки с ручной росписью.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что на этой же площадке 14 ноября прошла ярмарка «Сделано в Сургуте». Местные предприниматели представили северные деликатесы, мед, кедровые орехи, иван-чай, шоколад ручной работы, дизайнерскую одежду и изделия ремесленников.