В спортивных учреждениях Сургутского района детей и подростков готовят действующие спортсмены, побеждавшие на российских и международных соревнованиях. Наставники продолжают собственную соревновательную карьеру и передают воспитанникам практический опыт выступлений на крупнейших турнирах. Об этом рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Одним из примеров такой системы стал тренер спортивной школы № 2 Рустам Мирзоев. В 2026 году он завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу в дисциплине «лайт-контакт». Успеха на тех же соревнованиях в Колумбии добился и его воспитанник Артем Торсунов, занявший второе место.

В Солнечном школу северного многоборья развивают Максим Бырка и Алексей Рочев. Первый имеет звание мастера спорта России и судит соревнования различного уровня, второй совмещает тренерскую деятельность с выступлениями. Под их руководством воспитанники входят в сборную Югры, побеждают на чемпионатах России, Арктических зимних играх и окружных первенствах, выполняют нормативы кандидатов и мастеров спорта.

Один из наиболее титулованных представителей этой школы — Артем Лакиенко. Пятикратный чемпион России в 2026 году завоевал две золотые и одну бронзовую медаль чемпионата мира. Пройдя путь от воспитанника до мастера спорта, он сам стал тренером и теперь готовит новое поколение многоборцев.

Похожая преемственность сложилась в армрестлинге. В Белом Яре это направление возглавляет директор спортивной школы олимпийского резерва, мастер спорта России и действующий атлет Тарлан Казимагомедов. Его воспитанник Омар Олиомаров неоднократно становился победителем и призером чемпионатов России и Югры, а сегодня продолжает работу уже в качестве тренера спортивной школы № 2.

В Федоровском сильные традиции сформировались в полиатлоне. Дисциплину развивает мастер спорта России Александр Шалаевский, который в 2026 году стал чемпионом мира в лыжном троеборье среди участников 40-49 лет. Его воспитанники в 2025 году завоевали медали чемпионата и первенства мира, а год спустя вошли в число победителей и призеров первенства России.

Сейчас спортсмены из Федоровского составляют около 80% сборной Югры по полиатлону. В феврале 2026 года окружная команда впервые выиграла общекомандный зачет первенства страны. Этот результат в муниципалитете связывают в том числе с устойчивой системой подготовки, при которой опытные участники крупных соревнований работают с начинающими атлетами.

Семейную тренерскую школу развивают и в Лянторе. В клубе единоборств Akbar Top Team занятия по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу проводит главный тренер Акбар Абасов вместе с сыновьями. Наставники продолжают участвовать в соревнованиях, а на тренировки принимают детей с пяти лет.

В феврале 2026 года воспитанники лянторского клуба стали победителями и призерами чемпионата России. В октябре спортсмены района впервые выступили на чемпионате и первенстве страны по лайт-файту и всестилевой борьбе и выиграли пять золотых медалей в пяти заявленных категориях.

Развитию спортивной школы помогает высокая вовлеченность жителей муниципалитета в физическую культуру. Ранее сообщалось, что регулярно спортом в Сургутском районе занимаются около 100 тысяч человек — более 86% населения. В 2026 году в сборные Югры вошли 130 спортсменов района, еще 24 представителя муниципалитета включили в российские сборные.

Система, при которой действующие чемпионы одновременно остаются спортсменами и становятся наставниками, позволяет сохранять преемственность в местных школах. Дети получают не только базовую подготовку, но и опыт людей, которые знают требования крупнейших соревнований и сами продолжают бороться за медали.