В Сургуте решают вопрос о сносе незаконно возведенных автомагазинов на улице Профсоюзов. Всего на этом участке насчитали 11 спорных построек, по трем из них еще идут суды. Об этом стало известно на заседании комитета Думы Сургута по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку.

«Например, «Корея Маркет» уже добровольно демонтировал свой объект, по которому у нас было принято постановление», − рассказал депутатам заместитель начальника контрольного управления администрации Сургута Максим Салий.

По словам Салия, прокуратура указала администрации дождаться завершения всех судебных разбирательств на этом участке, прежде чем приступать к принудительному сносу за счет бюджета.

Депутаты Думы Сургута уточнили, предлагает ли администрация другим владельцам разобрать павильоны своими силами. «Такая практика убеждения собственника… Вы ее распространяете на других собственников объектов?» − спросил председатель комитета Валерий Голодюк.

Начальник контрольного управления администрации подтвердил, что администрация продолжает договариваться с владельцами о добровольном сносе. Напоминаем, что из 35 самовольных построек, которые снесли в Сургуте с 2021 года, только одну демонтировали за счет городского бюджета.