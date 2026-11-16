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​Энергосервисный контракт экономит сургутским спортучреждениям до 65% электроэнергии

Спортивная школа «Олимп» в Сургуте снизила потребление электроэнергии на 65%

​Энергосервисный контракт экономит сургутским спортучреждениям до 65% электроэнергии
Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Энергоэффективный «Олимп» – спортивная школа олимпийского резерва в Сургуте достигла важного этапа в своей истории энергоэффективности: в ноябре 2026 года по энергосервисному контракту между учреждением и АО «Газпром энергосбыт Тюмень» энергосберегающие мероприятия выполнены в полном объеме.

Летом 2022 года на одном из крупнейших спортивных объектов Сургута с 50-метровым бассейном исполнитель осуществил масштабную модернизацию системы внутреннего освещения: на собственные средства заменил 833 светильника с устаревшими люминесцентными лампами на современные светодиодные. В результате объем потребления электроэнергии МАУ ДО СШОР «Олимп» снизился почти на 65% от прежнего: достигнутый эффект экономии – более 150 тысяч кВт*ч в год.

В течение срока действия контракта заказчик оплатил исполнителю денежные средства исключительно из экономии, полученной от внедрения энергосберегающих технологий. В настоящий момент стороны выполнили все обязательства, а значит, дальше выгода от сбережения энергоресурса будет оставаться в распоряжении муниципального учреждения. Это открывает новые возможности для развития школы и улучшения условий для юных спортсменов.

«Федеральное законодательство прямо обязывает муниципалитеты рачительно использовать ресурсы, применяя энергосберегающие технологии. И здесь на помощь приходит механизм энергосервиса, который позволяет без привлечения бюджетных средств выполнять мероприятия по энергосбережению, модернизировать инженерную инфраструктуру и получать экономию электроэнергии», – пояснил Владимир Корабельников, заместитель генерального директора АО «Газпром энергосбыт Тюмень» по производственным вопросам.

Ранее компания модернизировала освещение на других спортивных объектах Сургута. Благодаря выполненным АО «Газпром энергосбыт Тюмень» работам были обновлены источники света на объектах МБУ ДО СШ «Аверс»: в помещениях спорткомплекса, на стадионе «Спортивное ядро» и 5-километровой лыжероллерной трассе, в МБУ ЦСК «Сибирский легион». Суммарная стоимость реализованных обществом мероприятий для блока спортивной инфраструктуры объектов Сургута составила более 15 млн рублей.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 39, комментариев: 0
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