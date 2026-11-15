Дети и взрослые с особенностями здоровья выступают на фестивале «Танцы без границ»

Первый инклюзивный фестиваль Уральского федерального округа «Танцы без границ» стартовал в Тюмени. На сцене дворца творчества и спорта «Пионер» выступают 170 исполнителей — дети и взрослые с особенностями здоровья.

Идею проведения окружного фестиваля в декабре 2025 года представила руководитель Федерации инклюзивных танцев Тюменской области Динара Новикова. С инициативой она выступила на заседании Совета по молодежной политике при полномочном представителе президента России в УрФО. Проект получил поддержку и был реализован при содействии департамента молодежной политики Тюменской области.

К участникам и зрителям по видеосвязи обратился полпред президента в УрФО Артём Жога. Он отметил, что Урал всегда славился сильными и трудолюбивыми людьми. «Для меня лично инклюзивный танец — это волшебство, его ценность в искренности и смелости, в том, как вы проживаете каждое движение и делитесь своими эмоциями со зрителями. Уверен, что такие душевные проекты делают наше общество сильнее и добрее», — сказал Артём Жога.

Конкурсная программа проходит 15 ноября. Участники в течение дня представляют подготовленные творческие номера. Директор областного департамента молодежной политики Артём Дяченко рассказал, что организаторы стремились создать комфортную и дружескую обстановку, в которой каждый исполнитель сможет проявить свои способности.

Образовательная часть фестиваля началась накануне конкурсных выступлений. Специалисты из регионов УрФО провели круглый стол по педагогике инклюзивного танца. Хореографы и педагоги обменялись опытом, обсудили методики преподавания и дальнейшее развитие этого направления на Урале.

Проект призван помочь людям с особенностями здоровья раскрыть творческий потенциал и участвовать в культурной жизни наравне с другими исполнителями.