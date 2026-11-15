Ученики 5-11 классов в Югре начали изучать основы работы с нейросетями, способы распознавания недостоверной информации и правила защиты личных данных. Апробация нового курса внеурочной деятельности «Искусственный интеллект и информационная безопасность» стартовала 11 ноября, сообщает РИЦ «Югра».

В пилотном проекте участвуют десять школ из девяти муниципалитетов. В список вошли образовательные учреждения Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута, Радужного, Ханты-Мансийска, Югорска, Пыть-Яха, Белоярского и Сургутского районов. Практическая проверка курса должна помочь специалистам оценить его содержание и доработать методику перед распространением программы на остальные школы региона.

«Работа с искусственным интеллектом уже становится частью образовательной и профессиональной среды, поэтому школьникам важно не только знать о возможностях современных технологий, но и понимать границы их применения. В рамках курса ребята будут учиться использовать искусственный интеллект как инструмент для решения учебных и практических задач, критически оценивать полученную информацию, распознавать фейки и соблюдать правила цифровой безопасности», — рассказала заместитель директора департамента образования и науки Югры Инна Святченко.

Занятия будут проходить один раз в неделю. Каждый урок включает тематические видеоматериалы, практические задания и закрепление пройденного. Педагоги получили методические разработки и технические инструкции для преподавания нового курса.

Подготовка учителей началась 25 сентября по программе повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя». К 12 ноября обучение завершили 3 176 педагогов. Полностью закончить программу планируется 16 ноября. Для проведения занятий окружной департамент образования и науки также закупил почти 22 тысячи экземпляров учебного пособия «Введение в искусственный интеллект». Книги предназначены для школьников 5-9 классов.

Распространить курс на все общеобразовательные учреждения Югры планируется во втором полугодии 2026/2027 учебного года. По данным окружного департамента, с 1 сентября 2027 года занятия по этому направлению должны стать обязательными для учеников 5-11 классов во всех российских школах.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что Минпросвещения намерено до конца 2026/2027 учебного года представить российскую защищенную нейросеть для образования. Систему разрабатывают совместно со Сбером и другими отечественными компаниями как помощника для педагогов и школьников. Решение о внедрении примут после испытаний.