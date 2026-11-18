Новогоднее оформление Тюмени в 2026 году свяжут с 440-летием города. Украшение улиц и общественных пространств планируют завершить к 10 декабря. Одним из центральных объектов станет ремесленная елка на пешеходной улице Дзержинского: ее оформят работами местных мастеров, созданными с использованием юбилейных образов и мотивов.

Ключевым визуальным символом праздничной концепции выбран дощаник — речное судно, связанное с историей освоения Сибири и развитием Тюмени. Его изображение планируют использовать в наружной рекламе и на городских площадках. В частности, тематическое оформление появится на площади у здания администрации города. Юбилейная стилистика должна объединить новогоднее украшение разных территорий в единую композицию.

Работа с народными художественными промыслами продолжает программу фестиваля «Коды Сибири», посвященного тюменским ремеслам. По его итогам был выбран лучший проект, основанный на образах традиционных игрушек-оберегов. В 2027 году на площади Борцов Революции планируют установить резные арт-объекты в виде лисы и бобра. Эти образы также должны стать частью городского пространства в юбилейный период.

К подготовке оформления приглашают присоединиться тюменские предприятия и предпринимателей. Они могут поддержать уже разработанные проекты или предложить собственные идеи для украшения города. Координацией инициатив занимается центр стратегического развития «Сибирь». Таким образом, юбилейную тему намерены представить не только в муниципальных декорациях, но и в оформлении коммерческих объектов.

Тюмень была основана в 1586 году и в 2026-м отмечает 440 лет со дня основания. Юбилейные мотивы продолжат использовать в городской среде и праздничных мероприятиях в 2027 году, связывая исторические символы с работами современных тюменских мастеров.