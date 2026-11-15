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Югорский лыжник Глеб Овсяников выиграл золото Зимних игр паралимпийцев

Глеб Овсяников и Илья Варначев выиграли лыжную гонку на Играх «Мы вместе. Спорт»

Югорский лыжник Глеб Овсяников выиграл золото Зимних игр паралимпийцев
Фото ЦАС Югры

Югорский паралимпиец Глеб Овсяников и его спортсмен-ведущий Илья Варначев выиграли лыжную гонку на международных Зимних играх «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Об итогах соревнований сообщает ugra-news.ru. Спортсмены с нарушением зрения разыграли награды на трассе Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко. Участники преодолели десять километров классическим стилем.

Югорский тандем финишировал с результатом 24 минуты 59,4 секунды. Максим Яншаев, занявший второе место, уступил победителям 18 секунд. Третьим стал Олег Пономарев. «Мы целенаправленно и планомерно готовились к сезону. Сегодня получилось грамотно разложить силы и хорошо отработать. Гонкой очень доволен. Впереди еще старты, будем настраиваться на них», — прокомментировал Глеб Овсяников.

Тренер Сергей Ширшов рассказал, что перед стартом перед спортсменом поставили задачу войти в тройку лидеров. В результате Овсяников перевыполнил план и завоевал золото. «Конечно, было волнительно, как он будет смотреться на фоне своих основных соперников, тем более что это первый и важный старт в сезоне. На прошлых Играх Глеб был вторым, с каждым годом он улучшает свои результаты. Мы планируем и дальше бороться за места на пьедестале», — отметил наставник.

В соревнованиях в Ханты-Мансийске участвуют паралимпийцы из России, Белоруссии, Казахстана, Монголии, Мексики, Армении, Ирана, Сербии и Северной Македонии.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что Югра принимает Зимние игры паралимпийцев в третий раз. Соревнования по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею проходят в Ханты-Мансийске с 10 по 20 ноября.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 177, комментариев: 0
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