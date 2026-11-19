До 270 млрд рублей может вырасти объем рынка кредитования под залог недвижимости в России. Это на 11% больше прошлогоднего показателя, прогнозируют в ВТБ. Активный рост рынка фиксировался ранее в 2024 году, по данным ИТ-компании TYMY, россияне оформляли тогда займы с обеспечением на 45% чаще, чем в 2023.

Повышение спроса эксперты объясняют расширением выбора целей кредитования и суммы, которые можно оформить при такой сделке. «Рынок кредитования под залог недвижимости ежегодно растет в среднем на треть. По итогам 2026 года мы ожидаем дальнейшего роста спроса на него у россиян. Интерес к этому сегменту во многом обусловлен возможностью получить крупную сумму на длительный срок при более низкой ставке по сравнению с необеспеченным кредитованием», – прокомментировал ситуацию Сергей Тариченко из ВТБ.

По данным Банки.ру, средняя запрошенная сумма по займам с обеспечением в прошлом году составила 1,6 млн рублей.