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Власти Сургута создают «зеркальный» маршрут про вечные ценности

В Сургуте начали устанавливать зеркала для туристического маршрута «Вечные ценности»

Власти Сургута создают «зеркальный» маршрут про вечные ценности
Фото из социальных сетей М.Слепова

В исторических местах Сургута начали устанавливать зеркала в декоративных рамах, которые станут частью нового туристического маршрута «Вечные ценности». О реализации проекта рассказал глава города Максим Слепов. Оформление рам разработали по мотивам деревянной архитектуры Сургута XIX-XX веков. При подготовке дизайна использовались исторические фотографии, сохранившиеся в фондах Сургутского краеведческого музея.

Каждую локацию посвятят одной из традиционных ценностей, закрепленных указом президента России. Среди них — жизнь, патриотизм, гуманизм, крепкая семья и созидательный труд. Всего маршрут объединит 17 ценностей. Начальной точкой путешествия станет историко-культурный центр «Старый Сургут». После завершения установки объектов маршрут добавят в картографический сервис 2ГИС, чтобы жители и туристы могли самостоятельно пройти по всем локациям.

Проект городские власти реализуют совместно с сургутскими предпринимателями. Зеркала должны одновременно стать новыми фотозонами и напоминанием об истории деревянного Сургута.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что туристическая карта Сургута заняла второе место во всероссийской премии «Маршрут года — 2026». Еще один городской маршрут — «Следами Лиса: Городской тур» — ранее получил федеральное признание на конкурсе проектов инициативного бюджетирования.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 121, комментариев: 0
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