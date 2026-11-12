Афиша мероприятий на выходные в Сургуте

Пятница, 13 ноября

Литературная игра «Битва за страницы»

Место проведения: Библиотека (универсальная) №15, проспект Мира, 37/1. Время: 11:00.

«Битва за страницы» ‒ это игра из пяти тематических блоков, где участникам предложат текстовые, визуальные и музыкальные вопросы о знакомых произведениях, их киноадаптациях и мультимедиа. За правильные ответы команды зарабатывают «книжные страницы»: чем больше страниц удастся собрать, тем выше шансы на победу.

Телефон для справок: 31-89-15. Цена билета: 150 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 16+

Экскурсия «История одной коллекции»

Место проведения: Библиотека (универсальная) №21 им. Н.М. Рубцова, улица Бажова, 17. Время: 15:00.

Гости отправятся в путешествие по страницам жизни и творчества Николая Рубцова: увидят прижизненные издания поэта, картины по его произведениям, репродукции, оригиналы фотографий и рукописи. Помимо этого, участники познакомятся с цифровой платформой «Артефакт» и узнают, какие предметы коллекции на ней размещены. В завершение посетителей ждет мастер-класс, где они научатся создавать оригинальный пейзаж в редкой технике рисования одной непрерывной линией.

Телефон для справок: 35-40-38. Цена билета: 200 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 12+

Пятница тринадцатое в «Компромате»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

В этот день для сургутян выступят три метал-группы. «МОДЖО» обещают лавину дикого грува и мощных гитарных риффов, LIQUEFACTION ‒ бескомпромиссную стену звука, скоростные дропы и техничный метал-террор, а «КАДЖУН» ‒ тяжелый саунд с мрачным драматизмом.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 400 рублей, в день мероприятия ‒ 600 рублей. 16+

Суббота, 14 ноября

Ярмарка местных товаропроизводителей «Сделано в Сургуте»

Место проведения: ТРЦ «Сургут Сити Молл», Югорский тракт, 38, второй этаж, зона фуд-корта. Время: 10:00.

Жителей и гостей Сургута приглашают на ярмарку местных товаропроизводителей. На одной площадке соберут продукты, моду, ремесла и вкусную еду. Для посетителей также выступят творческие коллективы города. Домой можно будет забрать северные деликатесы ‒ рыбу и мясные полуфабрикаты, кедровый орех, иван-чай и мед, живой шоколад ручной работы, хендмейд и дизайнерскую одежду.

Вход свободный. 0+

Мастер-класс «Красота в деталях»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

На творческом занятии дети и взрослые создадут стильный осенний оберег из экологических материалов. Вместе с мастером гости освоят работу с природными и натуральными материалами, научатся гармонично сочетать фактуры и создавать выразительные детали.

Телефон для записи: 51-68-11. Цена билета: детский – 300 рублей, взрослый – 450 рублей, семейный – 525 рублей. 6+

Видеотрансляция сказки с оркестром «Калиф-аист»

Место проведения: Сургутская филармония, улица Энгельса, 18. Время: 14:00.

На видеотрансляции сказки «Калиф-аист» по мотивам произведения Вильгельма Гауфа слушатели перенесутся в роскошный восточный дворец, который скрывает немало секретов любопытного калифа, и узнают тайну старинного заклинания, наделившего правителя необычным даром ‒ понимать язык птиц и зверей.

Телефон для записи: 52-18-12. Вход свободный. 6+

Концерт Алёны Выхованец

Место проведения: Культурный центр «Порт», улица Майская, 10. Время: с 17:00 до 20:00.

Для сургутян с концертом выступит гостья из Санкт-Петербурга Алёна Выхованец. Она не просто музыкант, а хранитель и популяризатор древнего инструмента ‒ гуслей, и создательница собственной школы гуслей. Гостей ждет вечер чарующих звуков и глубокое погружение в мир русской традиционной культуры.

Телефон для справок: 24-25-62. Цена билета: 450 рублей. Доступно по «Пушкинской карте». 0+

Дискотека «Легенды рока: живой звук»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 19:00.

Группа «МАНИФЕСТЪ» представит зажигательный концерт со всеми хитами отечественного и зарубежного рока ‒ от Radiohead и Scorpions до IOWA и «Комнаты культуры». Музыканты обещают только живой звук, бешеную энергетику и атмосферу настоящего стадионного концерта.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Цена билета: до мероприятия ‒ 300 рублей, в день мероприятия ‒ 500 рублей. 16+

Воскресенье, 15 ноября

Музейный праздник «День рождения Деда Мороза»

Место проведения: «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова», улица Просвещения, 7. Время: 12:00.

Участники мероприятия встретятся с Дедом Морозом задолго до Нового года и поздравят его с днем рождения. Хозяйка купеческого дома будет готовиться к встрече белобородого волшебника, а гости помогут ей приготовить подарки для именинника.

Телефон для записи: 51-68-17. Цена билета: 200 рублей. 0+

Мастер‑класс «Лис» с обжигом

Место проведения: ИКЦ «Старый Сургут», Дом ремесел, улица Энергетиков, 2. Время: 12:30 и 14:30.

Детей и их родителей приглашают на творческий мастер-класс, где они создадут миску из глины в технике ручной лепки. На занятии участники освоят базовые приемы лепки, придумают авторский декор, а также узнают, как глина превращается в прочную посуду. После обжига миска станет настоящей посудой и ее можно будет забрать.

Телефон для записи: 28-20-48. Цена билета: 1 500 рублей. В 14:30 мероприятие доступно по «Пушкинской карте». 6+

Экскурсия «Палитра времени»

Место проведения: Сургутский художественный музей, улица 30 лет Победы, 21/2, третий этаж. Время: 14:00.

Горожанам проведут экскурсию по персональной выставке живописца Натальи Горды «Палитра времени». Экспозиция объединила более 50 живописных и графических работ разных лет. Здесь представлены пейзажи, натюрморты, портреты и жанровые сцены.

Телефон для записи: 51-68-10, 51-68-11. Цена билета: детский (4-6 лет) ‒ 50 рублей, детский (7-18 лет) ‒ 100 рублей, для студентов и пенсионеров ‒ 100 рублей, взрослый ‒ 200 рублей. 6+

Спектакль-притча «Обручение»

Место проведения: ДИ «Нефтяник», Югорский тракт, 5, многофункциональный зал. Время: 14:00 и 17:00.

Спектакль-притча «Обручение» по мотивам пьесы Мориса Метерлинка ‒ это разговор о том, как мы теряем себя в бесконечном поиске идеального человека, забывая, что судьба часто ждет нас в самом простом месте. В ролях ‒ не просто артисты, а собственное эхо зрителя: все его «почти», голоса предков, советы из будущего и тот, кого он обязательно вспомнит. Это спектакль, после которого хочется позвонить человеку из прошлого и сказать самое важное.

Телефон для справок: 41-45-15. Цена билета: от 400 рублей. 12+

Презентация путеводителя по советскому модернизму Сургута «Город из бетона»

Место проведения: Концертная площадка «Компромат», улица Ленинградская, 3/1. Время: 18:00.

Жителей Сургута приглашают на презентацию, где авторы представят первый путеводитель по советской архитектуре города, включающий атрибуцию существующих и снесенных зданий. Участники встречи смогут бесплатно получить его печатную версию.

Телефон для справок: +7 (969) 507-38-70. Вход свободный. 12+